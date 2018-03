‘LA COVER DELL’IPHONE CON SCRITTO 100% MILF? L’HA REGALATA MIO FIGLIO A MIA MOGLIE MA…’: LA RUSSA PARLA DELL’UNICO MOTIVO PER CUI È FINITO SUI GIORNALI NELLE ULTIME SETTIMANE - ‘MELONI HA DETTO A SALVINI DI FARE IL PRESIDENTE DEL SENATO. LUI SI È SCHERNITO MA NON HA MAI ESCLUSO CATEGORICAMENTE - A PALAZZO GRAZIOLI ERAVAMO IO E LA MELONI, GIORGETTI E SALVINI, GHEDINI E RONZULLI’

IGNAZIO LA RUSSA E LA COVER '100% MILF: L'AVEVA REGALATA MIO FIGLIO A MIA MOGLIE, CHE SI E' RIFIUTATA DI USARLA...(video)

Ignazio La Russa e la curiosa 'cover' del suo cellulare, con scritto '100% Milf', mostrata in diretta tv nel corso di 'Porta a Porta'. Il motivo dell'uso di questa curiosa custodia, che ha fatto scatenare i social e non è passata inosservata, è stato spiegato oggi dallo stesso La Russa, ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. “Quella custodia l'ha regalata mio figlio Lorenzo a mia moglie, che si è rifiutata di usarla”. E allora? “E allora l'ho presa io perché c'è scritto '100% Milf', mi sembrava una cosa spiritosa”.

C.DESTRA, LA RUSSA: LA MELONI HA DETTO A SALVINI DI FARE IL PRESIDENTE DEL SENATO. LUI SI E' SCHERNITO MA NON HA DETTO 'NO, MAI'. (video)

“La Meloni ha proposto a Salvini di fare il Presidente del Senato. Come ha reagito il leader leghista? Si è schernito un po' ma non ha detto 'no mai'”. A parlare è Ignazio La Russa, senatore di FdI, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Non sarebbe un ruolo troppo istituzionale per uno come Salvini? “Nessuno ha detto che è un ruolo da fare a vita però...E' un percorso che agevolerebbe il suo incarico da parte del Colle”.

Vuol dire che se Salvini viene eletto al Senato, a quel punto Mattarella potrebbe dargli l'incarico? “Glielo dovrebbe dare comunque. In quel caso avrebbe meno dubbi”. Questa proposta è arrivata ieri nel corso il vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli. Chi c'era? “Io e la Meloni, Giorgetti e Salvini per la Lega, Ghedini e la Ronzulli”. C'era Gianni Letta? “No, ma io in riunioni di questo tipo non ricordo di averlo mai visto”. Qual era il clima che si è respirato? “Amichevole, sereno e affettuoso”. Cosa c'era da mangiare? “Gnocchi al ragù bianco e cous cous”. C'era anche del vino? “Si, vino bianco e rosso”.

