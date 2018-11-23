LUIGI DI MAIO E GIUSEPPE CONTE
‘HO DATO ORDINE DI STAMPARE 5-6 MILIONI DI TESSERE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA’ - LUIGINO NON MOLLA E GIURA CHE ‘LE MISURE NON CAMBIANO. NON FAREMO LA GUERRA ALL’UE MA NON POSSIAMO TRADIRE GLI ITALIANI’. CHE OVVIAMENTE NON VUOL DIRE NULLA VISTO CHE PER MANTENERE LE PROMESSE ELETTORALI CERTO CHE DEVE FARE LA GUERRA-
LUIGI DI MAIO E GIUSEPPE CONTE
“SIAMO L’UNICO PAESE DOVE LA CLASSE DOMINANTE TIFA PERCHÉ L’ITALIA VADA IN DEFAULT” - GIULIO SAPELLI SCATENATO: “VOGLIONO CHE IL PAESE VENGA COMMISSARIATO PERCHÉ SONO TUTTI ETERODIRETTI. QUI CI SONO TANTI PICCOLI PETAIN, PERSONE PRONTE A GARANTIRE QUESTA OPERAZIONE DI APPROPRIARSI DI ASSET IMPORTANTI DEL NOSTRO PAESE. LA SITUAZIONE E’ DIVERSA DA QUELLA CHE DESCRIVONO I CORIFEI COME PADOAN CHE TIFANO PER LA TROIKA…”
“IL PD DEGLI ULTIMI TEMPI E’ STATO ARROGANTE E STRAFOTTENTE” - DARIO CORALLO, CANDIDATO ALLA SEGRETERIA DEL PARTITO: “IL PD E’ MORTO, BISOGNA FARLO RINASCERE - MINNITI? UN VECCHIO ISCRITTO DEL PCI - ZINGARETTI? SI PRESENTA COME IL NUOVO MA COME LUI CE NE SONO TANTI - LA CANDIDATURA DI CESARE DAMIANO? UNA BOUTADE - RENZI HA GIA’ PRONTO UN SUO PARTITO - IL MIO PROGRAMMA? NAZIONALIZZARE TUTTI I SERVIZI ESSENZIALI”
VIDEO! "CONTE AZZECCAGARBUGLI" – BRUNETTA-SHOW IN AULA CONTRO IL PREMIER: “CON IL SUO LESSICO DA BUROCRATESE HA OFFESO GLI ITALIANI CHE ORA HANNO PAURA. CAMBI LA MANOVRA E NON CI PORTI NEL BARATRO, LA SITUAZIONE E’ TRAGICA" – FINALE IN CRESCENDO: "SORRIDA PURE, CROZZA AVRÀ UN’IMITAZIONE IN PIÙ” - VIDEO
DA OBAMA AL TICKET MARTINA-RICHETTI: IL TRACOLLO DEM E’ COMPIUTO – ANCHE IL REGGENTE PD MARTINA SI CANDIDA TRA LE IRONIE DEI RENZIANI CHE CITANO CALVINO: “E PER ULTIMO VENNE IL CORVO…” – ZINGARETTI URLA AL ‘GOMBLOTTO’: “MARTINA È D' ACCORDO CON RENZI, VOGLIONO FARCI 'IL BISCOTTO'”, SE MARTINA ARRIVA TERZO, POTREBBE ACCORDARSI CON MINNITI, NELL' ASSEMBLEA NAZIONALE E 'FREGARE' IL GOVERNATORE
COME FUNZIONA IL "SALVA CASALEGGIO" - NEL DDL ANTICORRUZIONE I GRILLINI HANNO INSERITO UNA NORMA SUI RAPPORTI TRA I PARTITI POLITICI E LE FONDAZIONI POLITICHE - L'ASSOCIAZIONE ROUSSEAU PARALLELA AL M5S, FINANZIATA DAI VERSAMENTI OBBLIGATORI DEI PARLAMENTARI E PRESIEDUTA DA DAVIDE CASALEGGIO, NE OTTIENE NOTEVOLI BENEFICI - ECCO QUALI