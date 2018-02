‘I NOSTRI GIOVANI DEVONO FARE SPORT’ - DI MAIO COME UNA VECCHIA NONNA DEMOCRISTIANA ANNUNCIA DOMENICO FIORAVANTI, OLIMPIONICO DI NUOTO, COME MINISTRO DELLO SPORT: ‘SONO EMOZIONATO PER TANTO AFFETTO’ - ZEMAN A PESCARA: ‘MI SONO SCHIERATO CON IL MOVIMENTO PERCHÉ CI CREDO’ - GIGGINO HA INVIATO VIA EMAIL LA LISTA DEI MINISTRI A MATTARELLA (NON LA APRIRÀ): ‘È UNA PERSONA CORRETTA, NON COME NAPOLITANO’

ELEZIONI: FIORAVANTI MINISTRO SPORT IN M5S

(ANSA) - E' Domenico Fioravanti, due volte campione olimpico nel nuoto a Sydney 2000, il nome indicato come ministro dello sport nella lista inviata dal Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio al Quirinale. Lo apprende l'ANSA in ambienti del Movimento. La scelta sarà ufficializzata a breve

ELEZIONI: ZEMAN CON M5S, SCHIERATO PERCHÉ CI CREDO

(ANSA) - "Mi sono schierato perché ci credo": così Zdenek Zeman alla presentazione del programma sport del Movimento 5 Stelle oggi a Pescara. "Sono qui per sbaglio, dovrei essere lì con voi - ha scherzato il boemo rivolgendosi alla sala gremita che lo applaudiva a scena aperta -. Mi hanno tanto criticato ma pensavo che il voto non era segreto". A presentare Zeman Alessandro Di Battista che poco prima ha annunciato Domenico Fioravanti ministro dello Sport in caso di governo 5 Stelle.

Di Battista ha poi raccontato come è nato l'incontro con Zeman. "Avevo mandato un messaggio e mi ha risposto con tre anni di ritardo. Ci siamo incontrati a Pescara, gli abbiamo presentato il programma dello sport e gli abbiamo chiesto una presenza a sostegno dei nostri punti". E poi con una battuta rivolgendosi alla sala dove l'audio non era al massimo ha detto: "Adesso che parla Zeman nessuno sarà autorizzato a dire 'voce' altrimenti gli facciamo fare i gradoni", in riferimento al timbro di voce dell'allenatore e al tipico allenamento adottato dal boemo.

ELEZIONI: M5S; FIORAVANTI, EMOZIONATO, A SERVIZIO SPORT

(ANSA) - Emozione "per tanto affetto". Così Domenico Fioravanti dopo l'annuncio di Alessandro Di Battista per la sua nomina a ministro dello sport in caso di un governo M5S dopo le elezioni del 4 marzo. "E' un grande privilegio, qualora ci fosse il governo 5 Stelle - ha detto Fioravanti - ricoprire questa carica, e nel tempo stesso è una grande responsabilità. Sono un uomo dello sport al servizio dello sport".

ELEZIONI: LUIGI DI MAIO (M5S) A RTL, "LISTA MINISTRI AL QUIRINALE, PER CORTESIA DOVEVO INFORMARE MATTARELLA, POI DECIDERÀ IL PRESIDENTE"

"Com'è oggi il rapporto con il Quirinale del M5s? L'incontro con il segretario generale del Colle è andato bene, la reazione di Zambetti e dell'intero apparato del Colle è stata molto cortese. Però le parole del premier Gentiloni che ha definito surreale la presentazione della nostra squadra di governo mi hanno colpito, perché dire che è governo ombra non è corretto: noi abbiamo fatto operazione di trasparenza. Ed è una proposta di ministri per far vedere all'elettorato chi vorremmo far governare. Io dico che l'esperienza anche delle nostre amministrazioni mi ha fatto dire: dobbiamo presentare la lista di nomi per farli conoscere al nostro elettorato. E sono nomi che appartengono a persone che mettono testa e cuore a ciò che fanno, che non sono solo tecnici. Lo abbiamo fatto per governare il Paese ma non è operazione mediatica".

Lo ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ospite di Non Stop News trasmissione di informazione condotta da Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco e Fulvio Giuliani, in onda su Rtl 102.5 e in Radiovisione sul canale 36 del Dt e sul 750 di SKY. Di Maio poi ha aggiunto: ""Credo di aver fatto bene, per cortesia dovevo informare il Quirinale che questa settimana avrei presentato i nostri candidati ministri, poi sarà il Presidente della Repubblica a decidere. Ho fiducia di questo Presidente, Mattarella è molto diverso da Napolitano. Questo è un Presidente garante ed equilibrato"

" Entro oggi saprete- annuncia poi Di Maio - "il nome del ministro dello Sport che sarà personalità del settore. questo sarà un ministero importantissimo e cruciale per noi. I nostri giovani devono fare sport, e per diminuire le spese sanitarie dobbiamo migliorare lo stato di salute dei cittadini. Avremo inoltre anche un ministero della Qualità della Vita con una donna a capo del dicastero e vogliamo un ministero del Turismo"- ha aggiunto Di Maio.