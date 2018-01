LA ‘QUARTA GAMBA’ GIOCA A CALCIO: CON CESA SI CANDIDANO PAOLA FERRARI, ‘VIPERETTA’ FERRERO E CLAUDIO LOTITO! - NELLA LISTA ‘NOI CON L’ITALIA’ SOTTO ALLO SCUDO CROCIATO CI SAREBBERO ANCHE LA NUORA DI DE BENEDETTI, TESSERA N.1 DEL PD, IL PRESIDENTE DELLA SAMP E QUELLO DELLA LAZIO, CHE DISSE: ‘POLITICA? TUTTI MI CHIEDONO DI PARTECIPARE E IO SONO PRONTO A VESTIRE IL SAIO’

Dino Martirano per www.corriere.it

massimo ferrero claudio lotito

«Siamo un partito di professionisti che ambisce a raccogliere il 6%», ha detto il segretario dell’ Udc Lorenzo Cesa alla presentazione del nuovo simbolo (ora c’è un grande scudo crociato) del quarto polo del centrodestra. E dietro le quinte della conferenza stampa tenuta insieme a Raffaele Fitto in un palazzo nobiliare, non lontano da Piazza del Gesù, sede storica della vecchia Democrazia cristiana, si è appreso che tra i «professionisti» schierati dalla lista «Noi con l’Italia» ci sarebbero anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, la giornalista televisiva regina dei salotti del calcio Paola Ferrari (moglie di Marco De Benedetti, figlio dell’ingegner Carlo De Benedetti, tessera numero uno del Pd) e, dulcis in fundo, anche Massimo Ferrero il vulcanico presidente della Sampdoria soprannominato “viperetta”.

paola ferrari

Il patron della Sampdoria

Il presidente Ferrero - che farebbe un passo dai blucerchiati alla scudocrociato grazie alla mediazione di Fitto che a Genova ha un radicamento con una sua lista- era presente alla conferenza stampa di «Noi con l’Italia» e si è limitato a manifestare la sua simpatia per Silvio Berlusconi: «Sono un italiano vero, io. Una candidatura? Chiedete agli amici che sono venuto a salutare».

Il presidente della Lazio Claudio Lotito già nel 2014 aveva dichiarato: «In politica tutti mi chiedono di partecipare e io sono pronto a vestire il saio». Tornato alla ribalta dopo il ritrovamento degli adesivi con la figura di Anna Frank che indossa la maglietta della Lazio (”E famo ‘sta sceneggiata”, disse prima di una cerimonia in sinagoga), il patron della Lazio sposerebbe dunque lo scudocrociato. E forse spiegare questa scelta ai molti tifosi laziali che guardano con simpatia, orgoglio e nostalgia alla destra anche estrema.

Lorenzo Cesa

La signora del calcio nelle quote rosa

Paola Ferrari - che ha condotto programmi di punta come la Domenica sportiva e 90° minuto - risolverebbe invece un grave problema che incombe su “Noi con l’Italia”. Il partito di Cesa e di Fitto - il cui seme fondativo è stato piantato dal liberale Enrico Costa con la benedizione di Berlusconi e Niccolò Ghedini - marcia a trazione totalmente maschile. E quello della conduttrice tv sarebbe, almeno per ora, l’unica figura femminile spendibile il 4 marzo. Magari in un collegio uninominale.

