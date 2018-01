LUI E' TORNATO: “PER UN MONDO PIU’ PULITO TORNA IN VITA ZIO BENITO” - POLEMICA A RIMINI PER I MANIFESTI DEL DUCE (SUBITO RIMOSSI) – IL SINDACO: "LA MAMMA DEI CRETINI E’ SEMPRE INCINTA…" - L'EFFETTO DEL FILM DI LUCA MINIERO: "SONO TORNATO"

Da Libero Quotidiano

Il tempo di una comparsa in città e poi subito la rimozione. Ma sono bastati quei pochi minuti per accendere la polemica sui manifesti apparsi a Rimini con l' immagine di Benito Mussolini e la scritta "Per un mondo più pulito torna in vita zio Benito".

Il sindaco Andrea Grassi ha stigmatizzato il gesto: «Al di là che l' apologia di fascismo è ancora un reato punito dalla legge - osserva - simili gesti sono un' offesa prima di tutto per la città e per la comunità riminese, il mio commento sull' episodio potrebbe orientarsi verso un semplice "la mamma dei cretini è sempre incinta"». Da segnalare che il manifesto è comparso sui muri di Rimini proprio nei giorni in cui nelle sale cinematografiche è arrivato il film "Sono tornato" di Luca Miniero su un improbabile ritorno del Duce.

