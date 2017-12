LUI È UN BELLOMO, LORO DELLE BELLE…TIPE - FACCI: ‘I CORSI DEL CONSIGLIERE DI STATO PORCELLONE MICA ERANO OBBLIGATORI: LE ASPIRANTI MAGISTRATE CHE ACCETTAVANO I CONTRATTI DI SCHIAVITÙ SESSUALE CON QUELLE CLAUSOLE ASSURDE E CHIARAMENTE NULLE O ERANO ZOCCOLE O ERANO TROPPO STORDITE PER FARE IL GIUDICE O PM. EPPURE MOLTE ORA VESTONO LA TOGA…’

dopo i seminari di francesco bellomo 2

Filippo Facci per Libero Quotidiano

I dettagli su quanto il consigliere Francesco Bellomo sia porco (copyright Enrico Mentana) li trovate in un altro articolo, e così pure gli aggiornamenti sui «contratti di schiavitù sessuale» (copyright Liana Milella, Repubblica) che imponeva a qualche allieva. Ciò posto, scusate: 1) il corso di Bellomo era un corso non obbligatorio per affrontare l' esame per magistrato; 2) i contratti di Bellomo erano palesemente nulli, perché nessun contratto può imporre pretese del genere, e per saperlo basta non essere scemi; 3) alcuni contratti venivano firmati da borsiste che avevano accettato una relazione sessuale con Bellomo, approccio che ci è difficile pensare spontaneo e slegato ai buoni esiti del corso.

DRESS CODE DEI CORSI FRANCESCO BELLOMO

Detto questo, insomma: una che accetta di vestirsi in un certo modo, e così truccarsi, e i tacchi e le calze, una che accetta clausole che vietavano i matrimoni e condizionavano i fidanzamenti e autorizzavano a mettere in rete ogni dettaglio sessuale, una che crede che altrimenti avrebbe pagato 100mila euro di penale, beh, una così ha una fisiologica propensione a essere zoccola (auguri per qualsiasi carriera) oppure è troppo stordita per poter fare il mestiere del magistrato: troppo facile da circonvenire o corrompere, comunque sprovvista dell' equilibrio necessario a decidere della vita altrui.

Lo diciamo non solo perché l' ingresso in magistratura non prevede esami psico-attitudinali, ma perché molte borsiste di Bellomo, magistrati, anzi magistrate, lo sono già diventate.

