BERLUSCONI, VA MANDATO A CASA ESECUTIVO DI INCAPACI

(ANSA) - "Dobbiamo mandare a casa questo esecutivo di incapaci e di dilettanti. Prima dicevo che erano buoni per i cessi, ora credo che non siano capaci nemmeno di quello". Lo ha detto il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo alla manifestazione "La città, l'Italia, l'Europa che vogliamo".

MANOVRA: BERLUSCONI, LEGGE SENZA CONTENUTI, MAI VISTO

(ANSA) - "Siamo nelle mani di un governo di dilettanti, di incapaci, anche umanamente lontani da un grado minimo di cultura. Sono molto pessimista su un cambio della legge di bilancio. Voteremo no a questa fiducia su una legge che dovrà essere riempita di contenuti, non s'è mai visto una cosa simile".

SALVINI HA LASCIATO DECISIONI AI CINQUE STELLE

(ANSA) - "Salvini ha lasciato le decisioni in economia ai Cinque Stelle. E per questo lo rimproveriamo".

SALVINI POSTA CHE MANGIA, STRONZATE,MA SI CONNETTE A FAN

(ANSA) - "Una colpa enorme è la nostra non presenza forte sul web: è una cosa su cui dobbiamo lavorare e che ho suggerito e imposto a Forza Italia giovani. Il signor Salvini ha un notizia nuova ogni ora: si vede cosa beve, cosa mangia. Mi sembrano stronzate, ma stabilisce un nesso stretto con le persone, con i suoi...".

MATTARELLA CONSENTIREBBE GOVERNO C.DESTRA

(ANSA) - "Se cade il governo vanno bene entrambi le soluzioni: o elezioni o nuovo governo. Sono stato da Mattarella e mi ha detto che, in tal caso, consentirebbe al centrodestra di trovare una maggioranza in Parlamento che sostenesse il centrodestra".

MOLTI 5S PRONTI A APPOGGIARE NOSTRO GOVERNO

(ANSA) - "Molti di questi parlamentari non hanno nè arte, nè parte: senza essere in Parlamento non guadagnerebbero più lo stesso stipendio". "Sono convinto che molti parlamentari dei Cinque Stelle - ha aggiunto - sarebbe pronti a lasciare il loro gruppo e appoggiare il governo del centrodestra".

SENZA CRESCITA 1,5%, DEFICIT ANDREBBE OLTRE 3%

(ANSA) - "Se la crescita del Pil fosse inferiore all'1.5, come sostengono molte organizzazioni internazionali, il 2,4 del deficit salirebbe anche oltre il 3%".

È COLPA DELL'EUROPA SE NON È AL CENTRO DECISIONI

(ANSA) - "L'Europa è stata sempre al vertice del cammino verso la civiltà. Oggi, per colpa propria, è fuori dalle grandi decisioni. Siamo nelle mani di Trump, imprevedibile. Nell'estremo oriente le minoranze cristiane sono minacciate, c'è il disastro dell'America del Sud. Il Brasile è nelle mani di uno che faceva il Capitano e ha messo 4 militari al governo".

NON SONO RIUSCITO A COMPRARE QUADRO IN TV...

(ANSA) - "L'altra notte, scanalando in tv, ho trovato un quadro molto bello: ho chiamato per fare il mio prezzo. Ma quando gli ho detto che ero Berlusconi, mi hanno risposto: 'e io Napoleone'. E non sono riuscito a comprarlo...".

BERLUSCONI, NON SONO EX CAVALIERE DEL LAVORO

(ANSA) - "Leggo ancora tante bugie, sul fatto che sia un ex Cavaliere del lavoro. Non è vero: io sono stato un ex. Sono il più giovane Cavaliere del lavoro della Repubblica".

CENTRODESTRA PRESENTE E FUTURO DEL PAESE

(ANSA) - "Questo centrodestra è non solo il presente ma anche il futuro per le amministrazioni locali e per il governo del Paese". Lo ha detto il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo alla manifestazione "La città, l'Italia, l'Europa che vogliamo". "Alle prossime regionali - aggiunge - abbiamo stabilito un sistema per indicare nostri candidati al governo di queste regioni".

SENZA FI NON C'È GOVERNO ALTERNATIVO

(ANSA) - "Antonio Tajani ha ragione: non cambiano nome, forse solo il simbolo, senza Forza Italia non ci sarà alcun governo diverso dal gialloverde".

CON SOVRANISTI UE IN MANO A TRUMP O CINA

(ANSA) - "Il sovranismo di Le Pen in Francia e Salvini in Italia è il contrario dell'Europa, che ci ha assicurato 70 anni di pace. Loro rivogliono i confini e non vogliono nessuna norma di ordinamento superiore. Si tornerebbe all'Europa degli Stati che ha provocato due guerre mondiali, ogni Paese non conterebbe nulla, ci consegneremmo mani e piedi a Trump o alla Cina". Lo ha detto il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "La mia previsione è che non arrivino ad avere oltre 200 eurodeputati".

