DI MAIO,BONUS ASSUNZIONI INDETERMINATO, 300 MLN L'ANNO. PREVEDIAMO TAGLIO 10% COSTO LAVORO

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Stiamo valutando il bonus e quantificando quanto sara' l'incentivo per chi assume a tempo indeterminato. Ci sono 300 milioni di euro l’anno". Cosi' Luigi Di Maio a La7 sottolineando che l'incentivo "dovrebbe essere un abbattimento del 10% sul costo del lavoro".

DI MAIO, IL CONTRATTO INDETERMINATO SARA' NORMALITA', NON FARE TERRORISMO

(ANSA) - "Il contratto a tempo indeterminato deve diventare normalita'. E' questo che vogliamo favorire" Cosi' di Maio a La 7 chiedendo di "Non bisogna fare terrorismo psicologico" sulle modifiche sui contratti a termine. "L'Italia e' stato un paese che per tradizione tutelava i diritti dei lavoratori ora il contratto a tempo determinato sembra essere l'unico modo per assumere. Ora deve cambiare".

BOCCIA,APPREZZATO CHE DI MAIO NON CI HA ATTACCATO MOLTISSIMO VICEPREMIER, E COME FA A STARE TRANQUILLO?

(ANSA) - "Ho apprezzato che Di Maio non ci ha attaccato moltissimo" Cosi' il presidente di Confindustria

Vincenzo Boccia rispondendo ai giornalisti di In Onda su La 7 che gli chiedevano se poteva stare tranquillo dopo quello che aveva detto di Maio. "E come fa a stare tranquillo", ha detto Di Maio ironicamente mentre lasciava lo studio.

BOCCIA, PER TAGLIO COSTO LAVORO 10% SERVE QUALCHE MILIARDO

(ANSA) - "Per tagliare il costo del lavoro del 10% serve qualche miliardo non dei milioni". Cosi' il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a La7 sottolineando che "l'obiettivo di ridurre la disoccupazione e' un obiettivo comune che Confindustria ha con il Governo" e che e' "paradossale apprendere questa cosa in televisione e non in un confronto".

Sms di Yoram Gutgeld a Dario Di Vico durante la diretta di InOnda: “Ma glielo dite che ci vogliono 50 miliardi di euro a Di Maio?”

@CarloCalenda “La cosa imbarazzante è che nessun giornale oggi gli dà il rilievo che meriterebbe. Prima voleva fare un taglio selettivo impossibile adesso sbaglia il costo con un rapporto più o meno di 1 a 100. In un paese normale sarebbe successo di tutto”

Si ma è possibile che non ci sia un cavolo di editorialista televisivo e/o della carta stampata che abbia scritto un pezzo “il Ministro del Lavoro sbaglia di 1:100 il costo del taglio del Cuneo”. Boh