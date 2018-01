MA LA APPENDINO NON ERA UNA RAGGI COMPETENTE? SI DIMETTONO I REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI TORINO, CON UN ATTO DI ACCUSA ALLA SINDACA: ‘MESI DI PRESSIONI, DISAGI OPERATIVI E INCOMPRENSIONI’ - LA GIUNTA E I TRE COMMERCIALISTI ERANO FINITI ALLO SCONTRO MOLTE VOLTE, TANTO CHE GLI APPENDINOS AVEVANO APPROVATO LE ULTIME DUE DELIBERE COL PARERE CONTRARIO DEGLI ESPERTI

Andrea Rossi per www.lastampa.it

CHIARA APPENDINO

Era forse inevitabile che finisse così. Mesi di scontro prima sotterraneo e poi frontale, esposti alla magistratura, ventilate mozioni di sfiducia avevano minato quello che normalmente dovrebbe essere un rapporto dialettico ma proficuo.

Quella tra la giunta Appendino e i revisori dei conti era invece una battaglia quotidiana, cui ora il collegio ha deciso di mettere fine rassegnando le dimissioni prima che aprisse l'ennesimo scontro, sul bilancio di previsione 2018. Dimissioni irrevocabili, quelli di Herri Fenoglio, Nadia Rosso e Maria Maddalena De Finis. Dimissioni e dichiarazioni della Corte dei Conti che lasciano sorpresa la sindaca Chiara Appendino: «La giunta e l’ente che rappresento - commenta - hanno sempre offerto la massima collaborazione. Prendiamo atto delle dimissioni».

Nella lettera con cui le annunciano denunciano ancora una volta il clima in cui sentono di aver lavorato negli ultimi mesi: "L'organismo di revisione in quanto organo di controllo è per definizione estraneo alle dinamiche politiche e deve essere dotato di supporto adeguato.

Per contro i noti accadimenti degli ultimi mesi hanno generato difficoltà nello scambio delle comunicazioni. L'assenza di collaborazione dell'Ente (il Comune, ndr) con il Collegio dei revisori e le pressioni ricevute sono state fonte di disagi operativi e incomprensioni".

grillo giordana appendino

I revisori dunque lasciano con un pesante atto d'accusa contro la giunta Appendino, con la quale negli ultimi mesi gli scontri sono stati violenti. Dal caso Ream, l'inchiesta della procura sulla caparra da 5 milioni non restituita a fine 2016 dal Comune, che vede indagati la sindaca e l'assessore al Bilancio Rolando, al bilancio consolidato, molti sono stati i momenti di frizione.

E per due volte nelle ultime settimane il Consiglio comunale ha votato delibere di bilancio che avevano il parere contrario dei revisori. Un clima di forte tensione che ha portato prima la giunta a mettere in discussione l'operato dei revisori e poi il Movimento 5 Stelle a tacciarli di incompetenza e malafede, fino a ventilare la possibilità di provare a revocarne l'incarico.

Prima che potesse succedere i tre commercialisti hanno preferito dimettersi. Ora dovrà essere nominato il nuovo collegio, attraverso sorteggio in Prefettura.

chiara appendino

TORINO: APPENDINO, SEMPRE COLLABORATO CON REVISORI

(ANSA) - "Siamo sorpresi delle dichiarazioni dei revisori dei conti. La giunta e l'ente che rappresento hanno sempre offerto la massima collaborazione". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, commenta le affermazioni dell'organo di controllo che, nel rassegnare le dimissioni, parla di "assenza di collaborazione dell'Ente" e di "pressioni ricevute". "Prendiamo atto delle dimissioni", aggiunge la prima cittadina.