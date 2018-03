MA COSA FESTEGGIA? PIERO DE LUCA, PRIMOGENITO DEL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA, E’ ARRIVATO TERZO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA SUA CITTA’, DIETRO IL GRILLINO E IL CANDIDATO DELLA MELONI - MA ESSENDO STATO RIPESCATO NEL PROPORZIONALE A CASERTA, HA ORGANIZZATO UN PARTY IN DISCOTECA...

Marco Demarco per il “Corriere della Sera”

vincenzo e piero de luca

Cin cin. Al diavolo ogni accigliata sobrietà. E vai col trenino. Il Pd è a lutto per la sconfitta elettorale, ma Piero De Luca, il primogenito del governatore, festeggia la sua elezione in Parlamento. Nel collegio uninominale di Salerno, è finito al terzo posto, superato dal candidato della Meloni e surclassato da quello grillino.

Ma alla Camera ci arriverà lo stesso col paracadute apertosi nel proporzionale a Caserta, cioè altrove, lontano dalla sua città. E tanto basta. Decisione inopportuna, quella del festeggiamento in discoteca, tanto più che la verifica degli eletti è ancora in corso? Che farà tornare alla mente il brindisi di D' Alema, Bersani e Speranza per la vittoria dei No al referendum? Forse di più.

vincenzo de luca figlio

Non solo la prova ultima di un partito privo di un destino comune. Ma anche un ritorno rivendicato all' Italia dei notabili, quella della Destra storica o di Depretis e Crispi, quando ogni eletto faceva storia a sé. Il Pd è crollato dal 40% al 18,7%.

In cinque anni ha perso più di cinque milioni di elettori. Nel Sud è stato umiliato ovunque, isole comprese. In Campania, dove De Luca senior governa e dove ha ripetutamente polemizzato contro le «mezze pippe» pentastellate, proprio quelle «mezze pippe» hanno stravinto con una quota percentuale di venti punti sopra la media nazionale e hanno eletto 40 deputati e 20 senatori.

riccardo de luca

Una cosa mai vista. E a Napoli si è sfiorata la rissa alla prima assemblea di partito sui risultati elettorali, tanto che è dovuta intervenire la polizia. Ma tutto questo a Salerno non conta.

«Vediamoci per festeggiare la mia elezione con buoni amici e tanta musica», scrive Piero nell' invito riportato da Simona Brandolini sul Corriere del Mezzogiorno.

Piero De Luca ha ottenuto la candidatura in virtù del modello Salerno, per anni considerato vincente, ma brinda nonostante quel modello non gli abbia fatto guadagnare consensi. Sulla base della rendita presunta, poi, avrebbe dovuto portare voti al partito nel maggioritario: è successo invece che sia stato il partito a portare voti a lui nel proporzionale. Proprio quel partito che De Luca padre, autoassolvendosi, ha definito «del nulla».

piero de luca