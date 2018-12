3 dic 2018 09:02

MACRON, ABBASSA IL CRESTON - IL PORTACIPRIA DI BRIGITTE CERCA IL DIALOGO CON I "GILET GIALLI" DOPO LA GUERRIGLIA A PARIGI - IL PRIMO MINISTRO PHILIPPE RICEVE I LEADER "MODERATI" DELLA PROTESTA PER CERCARE VIE D’USCITA – UN PUNTO FERMO PER L'ESECUTIVO: NON CI SARA’ UN DIETROFRONT SUL RINCARO DELLA BENZINA (E QUESTO POTREBBE FAR SALTARE SUBITO IL NEGOZIATO...)