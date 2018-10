MACRON CON I MASCHION, UNA GARANZIA! - LE FOTO E I VIDEO DEL PRESIDENTE FRANCESE CON UN GIOVANE A PETTO NUDO CHE FA IL DITO MEDIO FA ECCITARE GLI AMANTI DEGLI UOMINI SUDATI E INDIGNARE MARINE LE PEN: ''LA FRANCIA NON MERITA CERTAMENTE QUESTO. È IMPERDOBABILE''. LUI CHE RIMPROVERÒ UN ADOLESCENTE SOLO PERCHÉ LO CHIAMÒ 'MANU'

Andrea Riva per www.ilgiornale.it

macron alle antille con maschioni 3

Non è la prima volta. E forse non sarà l'ultima. Emmanuel Macron è infatti un presidente fuori dagli schemi, che non gode di particolare consenso popolare, e che ama dare feste, circondandosi di giovani ragazzi e ragazze.

Qualche mese fa, le immagini del party all'Eliseo avevano fatto il giro del mondo. In quell'occasione - il festival della musica elettronica (guarda il video) - erano stato invitato anche il dj Kiddy Smile che indossava una maglietta con scritto: "Figlio di immigrati, nero e omosessuale".

I ballerini inoltre si sono esibiti nel "voguing", "il ballo tipico dei locali gay che si basa sull’imitazione delle pose delle modelle durante le sfilate", come riporta La Bussola Quotidiana. Ora una nuova foto.

macron alle antille con maschioni 2

In questi giorni Macron è in visita nelle Antille francesi, dove ha scattato un selfie con alcuni giovani. Uno di questi è però a petto nudo e fa il dito medio. La foto non è piaciuta a Marine Le Pen, che ha scritto su Twitter: "Non si trovano neanche più le parole per esprimere la nostra indignazione. La Francia non merita certamente questo. È imperdonabile". Altri tweet hanno segnalato "la mancanza di rispetto della funzione presidenziali, altri ancora hanno ricordato a Macron quando, solo pochi mesi fa, rimproverò un adolescente che lo aveva amichevolmente chiamato 'Manu'", come riporta l'Huffington.

macron alle antille con maschioni 1 macron benalla BRIGITTE ED EMMANUEL MACRON ALLA FESTA DELLA MUSICA DELL ELISEO MACRON BENALLA