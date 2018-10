MAI FARE UNO SGARBO A SGARBI - BERLUSCONI NON VA IN VISITA AL COMUNE DI SUTRI (DI CUI IL CRITICO D’ARTE E’ SINDACO) E SGARBI LASCIA IL GRUPPO DI “FORZA ITALIA”: “NON VENENDO HA MANCATO DI INTITOLARE UN GIARDINO ALLA MADRE ROSA, CHE ERA LA SORPRESA CHE GLI AVEVAMO PREPARATO, DOPO AVER AVUTO CONFERMA DELLA VISITA”

Da “il Messaggero”

sgarbi berlusconi

Silvio Berlusconi annulla la sua visita a Sutri, paese di 6.000 abitanti in provincia di Viterbo di cui Vittorio Sgarbi è sindaco e lo stesso Sgarbi annuncia la sua uscita dal gruppo di Forza Italia alla Camera. «Berlusconi, non andando a Sutri, a causa della congiura del suo piccolo partito - scrive in una nota Sgarbi - ha mancato di intitolare un giardino alla madre Rosa Berlusconi, che era la sorpresa che Sgarbi gli aveva preparato, dopo avere avuto da lui stesso la conferma della visita».

Contestualmente Sgarbi, continua la nota «ha deciso di uscire dal gruppo infido di Forza Italia». Intanti ieri Silvio Berlusconi nel corso di una riunione a Palazzo Grazioli ha detto che «continuiamo a rivolgerci a Salvini e alla Lega perché i programmi di centrodestra e M5S, sommandosi, non possono portare ad altro che all' esplosione del bilancio».

berlusconi ai 95 anni del padre di sgarbi

L' ex presidente del Consiglio si augura quindi la caduta dell' esecutivo: «Auspichiamo la fine prossima di questo governo e che il centrodestra si ripresenti agli elettori unito per vincere. Abbiamo paura che l' Italia possa avviarsi verso un baratro non solo economico ma di democrazia e libertà». Secondo il Cavaliere, il reddito di cittadinanza è una misura «negativa, distruttiva, una cosa che non sta in piedi, un disastro, perché spingerà molti a non cercare più lavoro, molti a lasciare il proprio lavoro, tanto paga lo Stato».