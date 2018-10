16 ott 2018 12:45

DI MAIO BATTE SALVINI 10 MILIARDI A 4 - L'ECONOMISTA RICCARDO PUGLISI FA I CONTI SULLA MANOVRA: 6,75 MILIARDI PER IL REDDITO DI CITTADINANZA, CONTRO 600 MILIONI PER LA FLAT TAX. LA CONTRORIFORMA DELLE PENSIONI SE LA SMEZZANO, PERCHÉ ENTRAMBI LA VOLEVANO IN CAMBPAGNA ELETTORALE. CHISSÀ COME SARANNO CONTENTI AL NORD PER QUESTA LEGGE DI BILANCIO CHE…''