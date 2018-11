DI MAIO, CHE FARE? - SE NON REAGISCE A SALVINI, M5S PERDE VOTI. MA SE LO SFANCULA, CONSEGNA L’ITALIA ALLA LEGA E AL CENTRODESTRA BERLUSCONE E L’EX BIBITARO TORNA A CASA – DILEMMA: MEGLIO LA SCHIAVITÙ O PERDERE PAPAZZO CHIGI? LA SECONDA POSSIBILE VIA DI FUGA È UN OUTSIDER…

di maio

“Il paradosso politico dei Cinquestelle – scrive Ugo Magri

su “La Stampa” - è che più il governo va avanti e più loro perdono terreno nei confronti della Lega. I sondaggi non lasciano dubbi: su Di Maio, l’accordo con Salvini ha lo stesso effetto della Kriptonite con Superman, lo priva dei superpoteri.

Ma se i grillini si ribellassero, causando nuove elezioni, consegnerebbero l’Italia ai loro attuali alleati. Sempre in base ai sondaggi, il centrodestra vincerebbe a mani basse. Per cui, nell’ottica razionale del minor danno, i Cinquestelle sono costretti a subire le prepotenze leghiste (l’ultima in ordine di tempo sul Global compact che il premier si è dovuto rimangiare)”.

SALVINI CON IL PUPAZZO DI DI MAIO

Che fare? Una sconfitta nelle urne di gran lunga preferibile alla schiavitù? Ma Salvini sta bene attento a non tirare la corda oltre il limite dell’esasperazione: ogni tanto cede un po’ di lenza per illudere il pesce.

pizza di maio di battista

‘’La seconda possibile via di fuga è un outsider, tipo Di Battista, che torna dal Sud America, fa piazza pulita di tutti i calcoli scientifici e sceglie emotivamente l’opposizione per restituire al grillismo la verginità perduta. Anche in questo caso, non è detto che funzioni, conclude Ugo Magri. Una svolta guevarista e protestataria avrebbe effetti imprevedibili. Ma il prigioniero, almeno quello, sarebbe libero delle sue catene’’.