DI MAIO IN PEGGIO! FILIPPO ROMA DE LE ''IENE'' STASERA INCHIODA LUIGINO SUL CONDONO DI ISCHIA: DOPO AVER SPERGIURATO CHE NON AVREBBE MAI FIRMATO UN ATTO DEL GENERE, HA FATTO ESATTAMENTE IL CONTRARIO - ''MA QUELLI SONO TERREMOTATI, CI HAI MAI PARLATO?''. MA IL SISMA NON C'ENTRA: CHIUNQUE HA UNA CASA ABUSIVA POTRà SANARLA COL DECRETO FIRMATO DAL MINISTRO. E ANCHE LE MODIFICHE ALLA CAMERA NON HANNO TOCCATO QUESTO PUNTO

Anticipazione de ''Le Iene'' dal servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti che andrà in onda stasera

Buonasera Ministro

Come stai?

Tutto bene. Siamo qui per darle una mano a mantenere una sua promessa

No io di tessere non ne voglio

Guardi un po’ che le ho portato? Guardi che sorpresa...una bella tessera del Pd a nome Luigi Di Maio

Ho le mani impegnate

DI MAIO CONTRO IL CONDONO A ISCHIA NEL 2017

La prenda, l’ha detto

No, non la prendo questa, non la prenderò mai

Ma in quel famoso comizio disse “se trovate una proposta di legge sul condono edilizio a ischia a nome mio, mi iscrivo al Pd!” lei è andato anche oltre, ha firmato un decreto che regolamenta il condono edilizio a ischia

Ma non lo regolamenta! Stiamo cerc… noi stiamo parlando di persone terremotate che devono ricostruire la propria casa e basta!

Ma lei lo sa che grazie al suo decreto, sarà possibile sanare case che per legge non sarebbero state condonabili.

E’ previsto come criterio di riferimento addirittura il condono fatto da craxi, cioè il condono più permissivo della storia della repubblica italiana

La norma che uscirà dal parlamento nei prossimi giorni, che è stata modificata rispetto a questa qua, dice anche che previa autorizzazione della soprintendenza e previa autorizzazione delle autorità competenti

Però lei ha firmato questa

luigi di maio filippo roma

(Qui Di Maio la butta un po’ in caciara! Perché è vero: in questi giorni gli onorevoli e i senatori stanno discutendo e cambiando il testo del decreto in Parlamento per trasformarlo in legge entro 60 giorni.

Ma noi gli abbiamo portato la tessera del Pd non per la futura legge, che ancora non è stata approvata in parlamento e di cui oggi non si può conoscere il testo definitivo ma per il testo del decreto voluto dal Governo e che Di Maio ha firmato in prima persona...

Ma certo che ho firmato questo, ma ci metto la firma perchè stiamo parlando di case di terremotati crollate

Cioè lei ci mette la firma a fare un condono, io che ho costruito a Ischia una casa abusiva nel 2002, che per legge non potrei sanare invece grazie al vostro decreto la posso sanare!

Ma non è vero, perchè non stai parlando delle case in piedi, stai parlando delle case dei terremotati!

Ma so’ case abusive

Ho capito ma stai leggendo una norma che non è finita.

Ma meno male che c’è il parlamento

Ma non meno male

Perché invece voi avete firmato un decreto che prevedeva la condonabilità di tutte le case abusive

Non è vero

Costruite anche nelle zone a rischio

Stai parlando dei cittadini terremotati, ci sei andato a parlare con ‘sta gente

Qui parliamo di ischia

Ci sei andato a ischia a parlare con ‘sta gente?

Filippo Roma poi parla con Legambiente Parlamento:

Di maio c’ha detto chiaro e tondo il testo del decreto è stato modificato dalla Camera per cui a Ischia ricostruiremo le case solo con le norme antisismiche e non in zone a rischio idrogeologico, quindi problema risolto?

Neanche per sogno perché nel testo approvato dalla Camera il riferimento al condono Craxi che è quello più permissivo c’è ancora quindi il problema c’è speriamo lo risolva adesso il senato

Sì è così, purtroppo, e ti dico di più essendo l’isola di Ischia praticamente tutta a rischio sismico e idrogeologico senza il riferimento al condono Craxi la ricostruzione sarebbe impossibile

Insomma Di Maio non solo prima ha firmato il condono ma poi secondo Legambiente c’ha detto pure una balla e la tessera del PD se la merita proprio tutta!

