“UN MORTO VIVENTE” – IL PM CHIEDE 4 ANNI E MEZZO PER RAFFAELE MARRA CHE PRESE 370MILA EURO DA SERGIO SCARPELLINI – I SUOI AVVOCATI DICONO CHE ERA UN PRESTITO E TENTANO IL TUTTO PER TUTTO: “UN IMPRENDITORE COME SCARPELLINI CHE PER TRENT’ANNI HA FATTO AFFARI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON AVREBBE MAI PUNTATO SU UNO COME LUI…”