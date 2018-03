I MAL DI PANCIA DI RENZI – SE PERDO PUNTI E’ PER COLPA DELLA ROMANELLA SALOTTIERA E INCIUCIONA – IL BULLO VUOLE SEGARE GENTILONI: SE PRENDE IL 25% VUOLE ANDARE LUI A PALAZZO CHIGI. IL “CONTE PAOLO” HA COME PROTETTORI VELTRONI E RUTELLI, AL CENTRO GIANNI LETTA, SIBILA IL PORTAROSSETTO DELLA BOSCHI – COS’E’ SUCCESSO FRA IL PREMIER ED IL SUO PORTAVOCE? SLURP! FILIPPO SENSI NUOVO PETALO DEL GIGLIO MAGICO

Giorni cupi per il Ducetto. Ormai parla solo con il Giglio Magico. Ai soliti Boschi, Lotti e Bonifazi s’è unito un nuovo petalo: quel Filippo Sensi che, formalmente, è ancora portavoce della Presidenza del Consiglio. Cos’è successo fra Gentiloni ed il suo amplificatore? Forse la candidatura non è andata giù al Moviola?

Al di là di quel che sia successo al primo piano di Palazzo Chigi, Matteuccio sembra un cane bastonato e vede fantasmi dappertutto. Da ultimo ha confidato alla “cricca” che la debolezza personale (vera o presunta) è motivata dal suo ostracismo verso i salotti romani. Ha confidato che è per la sua ostilità verso Roma inciuciona che sta perdendo punti. Insomma, mena come un vanto non aver seguito le orme di Veltroni e D’Alema, ospiti fissi sul divano giannilettiano di Mariasaura Angiolillo.

Al di là dell’odio verso la “romanella”, Renzi ce l’ha a morte con Gentiloni. Nei messaggi elettorali il premier non dice mai “votate Pd”, dice solo “votate per me”. Ma non è solo questo elemento comunicativo a convincere Matteo a dichiarare guerra al premier. Quando, piuttosto, il fatto che “Er Moviola” abbia scelto come protettori (politici, s’intende) personaggi come Veltroni e Rutelli, con al centro Gianni Letta.

E sta meditando la vendetta. Come quella di non candidare il “Conte Paolo” a Palazzo Chigi dopo il voto. Il toscano ha già confidato ai Quattro Moschettieri che se il Pd riuscisse, in un modo o nell’altro, a conquistare il 25% si intesterebbe il merito di non aver fatto perdere voti al partito nonostante la scissione di D’Alema&Bersani. Ed in tal caso, si appellerebbe allo Statuto del Nazareno che prevede come il segretario sia anche (automaticamente) il candidato premier; alla faccia di Gentiloni.

