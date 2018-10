3. CONTRO GILBERTO BENETTON? MAI VISTO PRIMA TANTO ODIO VERSO CHI NON È COLPEVOLE. È UNA MALATTIA. INSULTARE LA GENTE È UNA ROBA DA COGLIONI E DA MEDIOCRI”

1. "NEANCHE STANLIO E OLLIO FANNO RIDERE COSÌ: DI MAIO HA L'EIACULAZIONE PRECOCE. VIENE IN FRETTA, ALLO STESSO MODO DELLE RIFORME E DELLE LEGGI E DELLE CAZZATE CHE FA

Dal “Tg Zero - Radio Capital”

oliviero toscani luciano benetton

Toscani, cosa pensa dei leader della maggioranza?

"Luigi Di Maio per me è il massimo. Con Salvini ancora di più: neanche Stanlio e Ollio fanno ridere così. Giuseppe Conte invece è il vice dei vice, è il vice al quadrato".

Di Maio ha detto di aver fatto l'amore questa settimana.

"Ma Di Maio è un nonnino, tutto a postino. Dice che scopa? Almeno non fa danni. Secondo me ha di sicuro l’eiaculazione precoce, è velocissimo, guarda un attimo e zacchete. Viene in fretta, allo stesso modo delle riforme e delle leggi e delle cazzate che fa".

CARTA IGIENICA SALVINI DI MAIO

Invece Salvini le manda spesso i bacioni.

di maio su forbes con foto di oliviero toscani

"Salvini che mi manda i bacioni mi fa un po' pena. Poverino, ormai sembra l'uomo di Neanderthal, ha questo strabuzzamento dell'occhio. Il potere lo fa ingrassare, Credo che soffra di tiroide. L'ho chiesto a un dottore dell'Humanitas: come mai a Salvini strabuzzano gli occhi? Mi ha detto: può essere tiroide, che però fa dimagrire, quindi ce l'ha al contrario...deve avere una doppia malattia. Comunque senza Salvini come faremo a vivere? A me mancherebbe un nemico".

DI MAIO SALVINI

E' andato alla fiera del cavallo di Verona.

"E lui faceva il cavallo? Lì ci sono anche gli asini e i muli, poteva andare lì a fare l'asino".

Ieri lei è stato al funerale di Gilberto Benetton a Treviso.

"Era un amico, un uomo molto sensibile. Mai visto prima tanto odio verso chi non è colpevole. È incredibile questo odio. È una malattia. È espressione di un'ignoranza primordiale. Insultare la gente è una roba da coglioni e da mediocri".

Lei quanto prende di pensione?

"Non prendo nemmeno 600 euro di pensione, non lo so esattamente. Eppure ho versato miliardi. Meno male che ora Di Maio mi darà quella di cittadinanza".

OLIVIERO TOSCANI AI FUNERALI DI GILBERTO BENETTON