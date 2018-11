MALTA TENSIONE (CI RISIAMO) – UN BARCONE CON 200 PERSONE A BORDO È PARTITO DALLA LIBIA E STA FACENDO ROTTA VERSO L’ITALIA – SALVINI ACCUSA MALTA DI NON AVER SOCCORSO L’IMBARCAZIONE E DI AVERLA LASCIATA PROSEGUIRE: “È L’ENNESIMA VERGOGNA DEGNA DI QUESTA UNIONE EUROPEA INCAPACE E DANNOSA. A BRUXELLES SONO TROPPO IMPEGNATI A SCRIVERE LETTERINE”

Alessandra Ziniti per www.repubblica.it

BARCA CON 200 MIGRANTI FA ROTTA VERSO L'ITALIA

E' un week end di partenze di migranti nel Mediterraneo. Un barcone con 150-200 persone a bordo, probabilmente partito dalla Libia, starebbe facendo rotta verso l'Italia.

A darne notizia è il ministro dell'Interno Matteo Salvini che, ancora una volta, accusa Malta di non aver soccorso l'imbarcazione che era stata avvistata in zona Sar maltese e lasciata proseguire come avvenuto già diverse olte.

"Ci risiamo - dice Salvini -. Un pattugliatore maltese ha invertito la rotta, abbandonando un barcone con 150/200 immigrati in mezzo al Mediterraneo e in direzione dell'Italia.La Valletta aveva preso il coordinamento delle operazioni di soccorso, ma come al solito sta cercando di rifilare gli immigrati al nostro Paese. È l'ennesima vergogna, degna di questa Unione europea incapace e dannosa. A Bruxelles sono troppo impegnati a scrivere letterine contro l'Italia per occuparsi di questi problemi".

SALVINI AQUARIUS

Una segnalazione dietro l'altra. Dopo il gommone con 120 migranti a bordo soccorso da un rimorchiatore, Alarm phone segnala un'altra barca in difficoltà con una settantina di persone a bordo, alcune delle quali sarebbero già annegate.

"Ancora un'altra barca con 70 persone in grave difficoltà partite di Nador in Marocco giovedì. Molte persone sono già morte. Autorità in Spagna hanno tutte le informazioni rilevanti, ma non hanno condotto un'operazione di salvataggio. Chiediamo un intervento immediato dell'Europa", l'accorato appello lanciato da Alarm Phone, punto di riferimento telefonico di moltissimi migranti che tentano la traversata, sia dalla Libia che dal Marocco.

L AQUARIUS PASSA ACCANTO A MALTA MA SI DIRIGE A MESSINA

Nelle ultime 48 ore sono migliaia gli immigrati che hanno intrapreso il viaggio nonostante le condizioni meteo in netto peggioramento con raffiche forti di scirocco: 850 solo ieri con una ventina di morti le persone soccorse dalla guardia costiera spagnola, i 120 salvati dal rimorchiatore italiano e un altro centinaio presi in carico da Malta. In 82 invece sono arrivati a Lampedusa direttamente