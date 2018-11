LA MANOVRA VA GIÙ E LO SPREAD PURE (309): SELL ON RUMOR, BUY ON NEWS? - SALVINI: 'ASPETTO LA LETTERA DI BABBO NATALE' - UE: ''LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE È PARTICOLARMENTE GRAVE. MA PER APRIRE LA PROCEDURA D'INFRAZIONE ASPETTIAMO IL PARERE DEGLI STATI ENTRO DUE SETTIMANE'' - DOMBROVSKIS: ''L'INCERTEZZA MINA I PROGRESSI FATTI FINORA'' - CONTE: ''IL DEBITO? È QUELLO DEL 2017, FATTO DAL GOVERNO PRECEDENTE''

conte salvini di maio

SPREAD BTP-BUND VA GIÙ, TORNA SOTTO 310 PUNTI BASE

(ANSA) - Lo spread tra Btp e Bund si restringe scivolando sotto la soglia dei 310 punti base. Il differenziale è calato 309 punti base con il rendimento in ribasso al 3,46%.

MANOVRA: UE, PER VIA PROCEDURA ASPETTIAMO PARERE STATI

(ANSA) - "Il debito italiano resta la principale preoccupazione, l'Italia non sta rispettando il criterio del debito e per questo è giustificata una procedura per deficit eccessivo. Ma questo non significa che stiamo avviando ora una procedura per deficit eccessivo, perché ora spetta agli Stati membri" presentare la loro posizione "sulla nostra relazione", entro due settimane". Così il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici, presentando il maxipacchetto sul semestre europeo per l'eurozona.

TRIA E MOSCOVICI

MANOVRA: UE, VIOLAZIONE REGOLE PARTICOLARMENTE GRAVE

(ANSA) - La manovra italiana vede un "non rispetto particolarmente grave" delle regole di bilancio, in particolare della raccomandazione dell'Ecofin dello scorso 13 luglio. E' quanto rileva la Commissione Ue nella valutazione adottata oggi. E' con "rammarico" quindi che Bruxelles "conferma" la sua precedente valutazione della bozza del bilancio dell'Italia.

"L'opinione del 23 ottobre identificava per il Dpb italiano un non rispetto particolarmente grave delle raccomandazioni fatte dall'Italia al Consiglio il 13 luglio 2018. In generale, basandoci sul Dpb rivisto e sulle stime economiche autunnali la Commissione conferma l'esistenza di un non rispetto particolarmente grave delle raccomandazioni. La Commissione ritiene anche che le misure incluse nel Dpb rivisto indicano un rischio di retromarcia sulle riforme che l'Italia aveva adottato in linea con le raccomandazioni", si legge nell'opinione rivista.

MOSCOVICI E DOMBROVSKIS BOCCIANO LA MANOVRA ITALIANA

DOMBROVSKIS, INCERTEZZA MINA PROGRESSI FATTI FINORA

(ANSA) - "Negli anni scorsi l'Italia ha fatto progressi nella stabilizzazione della sua economia e il ritorno alla crescita e alla creazione di lavoro. L'incertezza crescente di oggi rischia di minare questi progressi": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. "Il nostro lavoro è evidenziare i rischi prima che sia troppo tardi, ed è quello che abbiamo fatto nelle scorse settimane e che facciamo anche oggi", ha aggiunto.

MOSCOVICI,PASSO OGGI INEVITABILE CONSEGUENZA

(ANSA) - "Il passo di oggi è la logica e inevitabile conseguenza della decisione presa dalle autorità italiane di non modificare la bozza di bilancio". Così il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici, sottolineando che la volontà di dialogo della Commissione con l'Italia è "sempre stata genuina" e che lui stesso e il collega Dombrovskis hanno incontrato il ministro Tria "più volte".

DOMBROVSKIS

UE A ITALIA, FATTORI RILEVANTI NON GIUSTIFICANO DEBITO

(ANSA) - "L'analisi presentata in questo rapporto include la valutazione di tutti i fattori rilevanti e in particolare il fatto che le condizioni macroeconomiche, nonostante gli intensificati rischi al ribasso, non possono giustificare il largo gap nella riduzione del debito, dato che il Pil è sopra il 2% dal 2016; e i piani del Governo includono una retromarcia su riforme passate, in particolare sulle pensioni": lo scrive la Commissione Ue nel rapporto sul debito.

CONTE, CON JUNCKER AUSPICO CONFRONTO COSTRUTTIVO

(ANSA) - "Sabato sera con Juncker confido in un confronto costruttivo, rivedremo le rispettive posizioni e valuteremo come andare avanti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte commentando con i cronisti la bocciatura da parte dell'Ue della manovra italiana.

CONTE A UE, DEBITO? E' DEL GOVERNO PRECEDENTE

(ANSA) - "L'Ue parla del debito del 2017, quindi quello del precedente governo". Così, il premier Giuseppe Conte, risponde ai giornalisti che gli chiedono un giudizio sulla bocciatura della Commissione alla manovra per violazione della regola del debito.

MATTEO SALVINI GIUSEPPE CONTE

SALVINI, LETTERA UE?ASPETTO ORA QUELLA DI BABBO NATALE

(ANSA) - "E' arrivata la lettera di Bruxelles? Aspetto anche quella di Babbo Natale". Così il vice premier, Matteo Salvini risponde a chi gli annunciava l'arrivo della lettera di Bruxelles per l'apertura della procedura di infrazione. "Discuteremo educatamente come sempre abbiamo sempre fatto - ha aggiunto - Ci confronteremo. Vado avanti. Se qualcuno vuole convincermi che la Fornero sia giusta io non ne sono convinto".

"Io ormai ho la casella postale quasi piena per colpa di grafomani che passano il tempo a far letterine. Non le facevano quando c'erano manovre economiche che danneggiavano il Paese...", ha sottolineato il ministro Salvini nel suo intervento.

MANOVRA: M5S, BOCCIATURA UE? NON ARRETRIAMO

conte di maio salvini

(ANSA) - "Ci chiediamo perché la commissione UE apra la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia che ha sempre rispettato le regole, a differenza di altri Paesi. E le stiamo rispettando anche con questa manovra! Ai cittadini diciamo di non temere perché non arretriamo: non siamo stati votati per realizzare le stesse politiche distruttive dei vecchi governi". Lo scrive su facebook Francesco D'Uva, capogruppo del MoVimento 5 Stella alla Camera.