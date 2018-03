18 mar 2018 13:11

MARA MUCCI PRECISA: ‘’IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO CHE AVETE PUBBLICATO, GIÀ SMENTITO DAL ‘’FATTO’’, NON HO MAI DETTO CHE AVEVO CHISSÀ QUALI INFORMAZIONI SU DI MAIO, E NON HO MAI DETTO CHE SIA GAY - IL MIO INTERVENTO IN AULA RIVOLTO A DI MAIO, CHE NON MI HA MAI RISPOSTO, VERTEVA SUL SUO CONTINUO INFANGARE I FUORIUSCITI PER MOTIVI POLITICI''