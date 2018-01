18 gen 2018 19:27

MARETTA LUMBARD – MEZZA LEGA PRONTA A MOLLARE SALVINI SE FA IL PAZZARIELLO E MOLLA BERLUSCONI PER BLOCCARE L’INCIUCIO CON RENZI. MARONI LAVORA AI FIANCHI I LOMBARDI, E ANCHE I FEDELISSIMI DEL SEGRETARIO – SILVIO CONTA DI RAFFORZARE FORZA GNOCCA, ORDINA A BRUNETTA DI NON FARE CASINO E VUOLE LA GRANDE COALIZIONE ANCHE SE AVESSE LA MAGGIORANZA: NON RISCHIA UN NUOVO AMMUTINAMENTO LEGHISTA