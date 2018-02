MARIO ADINOLFI: “IO DIVORZIATO, CANCELLEREI LA LEGGE SUL DIVORZIO. ADULTERIO È UN PECCATO”. “ANCHE SE C’È TRADIMENTO, NON BISOGNA DIVORZIARE”. “TOGLIERE I SOLDI PUBBLICI PER IL CAMBIO DI SESSO”. “NEI LOCALI PER SCAMBISTI SI CONSUMA DROGA A FIUMI E PROSTITUZIONE, ANDREBBERO CHIUSI”. “MAI ANDATO IN UN BORDELLO, MAI FATTO SESSO CON SCONOSCIUTE”. “OGGI ESSERE GAY SIGNIFICA ESSERE PRIVILEGIATI”. “PIÙ DISCRIMINATI GLI OBESI DEI GAY”

La Zanzara su Radio 24

MARIO ADINOLFI AL MARE

Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, a La Zanzara su Radio 24 attacca i locali per scambisti che proliferano in tutta Italia: “Se è vero come mi dicono che viene consumata in quei locali droga a fiumi, bisogna chiuderli. In molti locali di quel genere viene consumata droga a fiumi per perdere i freni inibitori. Sono inutili e non solo. Molto spesso c’è pure lo sfruttamento della prostituzione.

E poi non capisco come si fa ad andare a caso nella dimensione più bella che ha l’essere umano, che è la sessualità. Non ho mai fatto sesso con una sconosciuta e non sono mai andato in un bordello, che è business sulla pelle delle donne”. “Se governassi io – dice Adinolfi – il divorzio va cancellato. Io, se non ci fosse stata la legge sul divorzio, non avrei divorziato, commettendo un peccato. Lo ritengo qualcosa di pericoloso essendoci passato dentro. E’ un male della società. E l’adulterio è un peccato. Però se uno si tradisce il matrimonio non si deve rompere, deve rimanere stabile”.

MARIO ADINOLFI CONTRO IMMANUEL CASTO E IL SUO GIOCO

“Vanno eliminati i soldi pubblici – dice ancora – per cambiare sesso. Trovo insensato che gli uomini vadano a trans, che senso ha?”. Essere gay oggi significa essere privilegiati?: “Si, appartieni alla lobby. Oggi essere una ragazzina che pesa 100 kg a scuola è fonte di discriminazione, se una è capetta dell’ArciLesbica può essere un privilegio. Non c’è proprio confronto. Se sei obeso vieni discriminato, se sei gay no”.

mario adinolfi francesco nozzolino 3

C’è un legame tra omosessualità e pedofilia? “Sono due cose diverse. Ma guardiamo la Chiesa. Più dell’80 per cento dei casi riguarda preti gay con maschi giovanissimi. Dunque più che un problema di pedofilia bisognerebbe parlare di problema di omosessualità. Dunque nell’esperienza fatta studiando i casi di pedofilia nella Chiesa, avevano le tendenze ad andare nell’80 per cento dei casi prevalentemente coi maschi. Questo mi fa immaginare che il problema sia di un qualche link che esiste tra pedofilia ed omosessualità, nella Chiesa. Il problema è più l’omosessualità che la pedofilia”.

mario adinolfi non fa la surrogata MARIO ADINOLFI SPOSO A LAS VEGAS MARIO ADINOLFI SPOSO A LAS VEGAS MARIO ADINOLFI