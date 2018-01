MARONI MOLLA, LA LEGA SI BUTTA IN FONTANA (ATTILIO) - IL CENTRODESTRA PUNTA SUL SINDACO DI VARESE, VETO SU MARIASTELLA GELMINI. SALVINI: ‘FONTANA È ASSOLUTAMENTE ADATTO A FARE IL PRESIDENTE. DIETRO LA DECISIONI DI MARONI CI SONO SCELTE PERSONALI, LA POLITICA DEVE FARE UN PASSO INDIETRO’ - MARTINA CI CREDE: ‘VEDO GORI PRESIDENTE’

(ANSA) - Roberto Maroni ha confermato alla riunione di Giunta che non si ricandiderà "per motivi personali" alla presidenza della Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, Maroni ha indicato nell'ex sindaco di Varese, il leghista Attilio Fontana, il candidato a succedergli nelle elezioni del 4 marzo.

A mezzogiorno Maroni è atteso all'undicesimo piano di Palazzo Lombardia, dove ha annunciato una conferenza stampa per fare il bilancio della legislatura iniziata nel 2013. Lì potrebbe chiarire meglio anche le sue intenzioni. Nel pomeriggio, dovrebbe invece essere presentata la candidatura di Fontana.

LOMBARDIA: SALVINI, FONTANA ADATTO A FARE PRESIDENTE

(ANSA) - L'ex sindaco di Varese Attilio Fontana sarebbe "assolutamente" adatto a fare il presidente della Lombardia al posto di Roberto Maroni. Il segretario della Lega Matteo Salvini lo ha assicurato ai microfoni di 6 su Radio 1 spiegando che il suo nome "è un'ipotesi". "Si tratta di proseguire il buon lavoro di questi venti anni. Quindi le scelte personali sono scelte personali. Le rispetto, ci mancherebbe altro ma - ha aggiunto - il nostro dovere è garantire a 10 milioni di lombardi quello che abbiamo garantito in termini di tassazione più bassa".

SALVINI, MARONI? CI SONO SCELTE PERSONALI

(ANSA) - "Certo" dispiace al segretario della Lega Nord Matteo Salvini che Roberto Maroni non intenda ricandidarsi in Lombardia. Lo ha spiegato a Radio 1. "Se uno lavora bene cinque anni l'auspicio che possa lavorare bene per altri cinque c'è ma - ha aggiunto - quando ci sono in ballo scelte personali, private penso la politica abbia il dovere di fare un passo indietro".

LOMBARDIA: MARTINA, VEDO GORI PRESIDENTE DELLA REGIONE

(ANSA) - "Io vedo Gori presidente della Regione Lombardia". Così il vicesegretario del Pd Maurizio Martina ad Agorà. Che aggiunge: "In questi anni in Lombardia abbiamo assistito a scontri tra Maroni e Salvini, Lega e Forza Italia. La Lombardia non ha una guida forte, nonostante la propaganda della Lega, la presenza della Regione sul territorio non c'è". "L'ipotesi di Maroni ministro di un governo di coalizione? Forse di una coalizione di centrodestra. Per quanto ci riguarda con lui saremo sempre su posizioni diverse. Noi lavoriamo perché vincano le ragioni del centrosinistra", prosegue.

