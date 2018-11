MAROSI E MARONI – L’EX GOVERNATORE LOMBARDO PRENDE IL LARGO (DALLA POLITICA) E PARTE IN BARCA A VELA PER ATTRAVERSARE L' ATLANTICO: "CI VEDIAMO TRA 3 SETTIMANE" – MARONI HA SCIOLTO GLI ORMEGGI DOMENICA E HA PUBBLICATO LA PRIMA IMMAGINE CON IL COMMENTO: “VERSO L’INFINITO E OLTRE”

maroni

Da Libero Quotidiano

Roberto Maroni prende il largo e parte in barca a vela per attraversare l' oceano Atlantico. L' annuncio lo ha dato in tempo reale lo stesso ex governatore lombardo via Twitter, come si usa di questi tempi. «Domani realizzo un sogno: parto conARC2018 per la mia prima traversata dell' Atlantico in barca a vela. Ci vediamo tra 3 settimane».

Maroni ha sciolto gli ormeggi domenica e anche su Facebook ha pubblicato la prima immagine del viaggio con il commento «Verso l' infinito e oltre...». Un modo come un altro per fuggire dalla politica italiana...

