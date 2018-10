MASSIMO GIANNINI IMPALLINA LA MANOVRA DEL GOVERNO: “NON REGGE ALLA PROVA DEI FATTI. IL REDDITO DI CITTADINANZA È UN DELIRIO PSICHEDELICO E NON TORNANO I NUMERI PER DISTRIBUIRLO - LA PENSIONE DI CITTADINANZA VA A CHI NON HA MAI VERSATO CONTRIBUITI E LA PACE FISCALE E’ UNO SCHIAFFO AI CITTADINI ONESTI - LA FLAT TAX È UN'ALTRA BIECA TRUFFA LESSICALE PERCHE’…”

Estratto dell’articolo di Massimo Giannini per “la Repubblica”

massimo giannini

[…] i «ragazzi meravigliosi» di Beppe Grillo stanno perdendo l'epica battaglia contro i nemici più irriducibili e pericolosi: i fatti. […]. Lo spread e le vendite a pioggia in Borsa si stanno mangiando la "manovra del popolo". Dal 26 settembre (annuncio del deficit al 2,4%) la curva dei rendimenti sui Btp è tornata ai livelli del 2013.

Il costo delle polizze contro il rischio default del Paese è tornato ai livelli di maggio. Il «costo delle parole», per usare la formula di Mario Draghi, ammonta già a 2 miliardi di maggiore spesa per interessi. […] Il reddito di cittadinanza è un delirio psichedelico. Non tornano i numeri per distribuirlo: 780 euro per 6 milioni di beneficiari fa 50 miliardi, non 10 […] Non tornano i requisiti per ottenerlo […]

[…] La pensione di cittadinanza (anche questa a 780 euro) pare una bella mano tesa a chi campa con assegni da fame: invalidi civili, pensionati "sociali" e "integrati" al minimo. Ma « è un' operazione ingiusta » ( perché riguarda categorie che non hanno mai versato contributi) e dunque è « tutta a carico delle giovani generazioni ». Non lo afferma Repubblica, ma Alberto Brambilla, presidente di "Itinerari previdenziali", esperto della Lega e dunque coalizzato con M5S. È un fatto. La "pace fiscale" è uno schiaffo morale ai cittadini onesti. Lo dice Raffaele Cantone, presidente dell' Autorità anti- corruzione […]

La flat tax è un'altra bieca truffa lessicale. […] Riguarda solo le partite Iva, che già ce l'hanno fino a 50 mila euro, e ora ne beneficeranno fino a 65 mila. Ma non è Repubblica a obiettare che alla fine, per finanziare la tassa piatta su 1,5 milioni di autonomi, si rischia di far pagare più tasse a 3,2 milioni di professionisti e piccoli imprenditori (a causa dell' abolizione di Iri e Ace). Lo denunciano invece l' Ordine dei commercialisti e l' ex viceministro Enrico Zanetti. È un fatto. […]