MATTEO SI RICORDA DEGLI AMICI: AL PRESENTATORE DELLA LEOPOLDA UN CONTRATTO (DA FAME) IN RAI – AD ANDREA VIGNOLINI, SPEAKER DI “LADY RADIO” (LA RADIO VIOLA) UNA CONSULENZA DA VIALE MAZZINI – MA SEMBRA SIA SOLO IL PRIMO PASSO…

Estratto dell'articolo di Gianluca Roselli per il Fatto Quotidiano

Andrea Vignolini

Presentare la Leopolda porta fortuna. Poi, come per incanto, si ottengono contratti in Rai. Il caso in questione è quello di Andrea Vignolini, speaker di Lady Radio (la Radio Viola), una delle emittenti più ascoltate a Firenze […]. Ma è anche uomo di televisione, visto che è tra i volti principali di Tele Iride, tv fiorentina che trasmette in tutta la Toscana.

Ma Vignolini non disdegna nemmeno le manifestazioni politiche. Dal 2014, infatti, è uno degli animatori principali della Leopolda, la manifestazione che Matteo Renzi organizza tutti gli anni nel capoluogo toscano. […]. Dal gennaio di quest' anno, però, il nostro ha messo piede anche in Rai per occuparsi dei nuovi canali digitali della Radio.

MARIO ORFEO RADIORAI

Web content specialist, ovvero "specialista dei contenuti web", si legge sul suo profilo Linkedin. In pratica il giornalista si occupa della "gestione dei contenuti della home page www.raiplayradio.it", ovvero le notizie pubblicate sulla pagina web di Radio Rai, sotto la direzione di Roberto Sergio. A Viale Mazzini gli è stato fatto un contratto di collaborazione di dieci mesi, da gennaio a ottobre 2018, con una retribuzione di circa 18 mila euro lordi.

Andrea Vignolini con Renzi

Non molto, ma neanche poco visto che si tratta di un lavoro part time. Tra l' altro è una prima utilizzazione […], probabile che ci sia stato bisogno della firma del direttore generale Mario Orfeo. "È stato contrattualizzato per dare una mano al lancio dei nuovi canali radio digitali e si sta facendo apprezzare per le sue capacità professionali", spiega l' ufficio stampa di Viale Mazzini.

Tutto regolare e nulla da eccepire sulle qualità professionali dello speaker di Lady Radio. Fa però sorridere che a un giornalista molto vicino a Renzi, tanto da essere stato più volte il presentatore della Leopolda, si siano spalancate le porte di mamma Rai […]. In un' intervista del 2012, alla domanda "sogni nel cassetto", rispondeva: "Fare la prima intervista a Matteo Renzi da premier. Ma non credo di realizzarla, del resto sono sogni".

renzi, lotti. fiorentina juve 2 1 16

Se poi si spulcia un po' tra le foto su Instagram e Twitter, diverse sono quelle insieme a Dario Nardella e Luca Lotti in occasioni pubbliche, compresa un' intervista a Lotti durante un incontro per la campagna referendaria "Basta un sì". "Per le prime utilizzazioni ci vuole qualcuno che da dentro l' azienda richieda la persona in questione per le sue capacità specifiche a svolgere quella determinata mansione", spiega una fonte Rai.

Pare dunque ancora più strano che per gestire i contenuti di una pagina web sia stato chiamato un conduttore radiofonico e televisivo […].