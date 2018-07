MEGLIO LA BARCA DEL TRANSATLANTICO – SOLO ORA LUIGINO DI MAIO SI SVEGLIA E CHIEDE LE DIMISSIONI DI ANDREA MURA, MA IL 4 FEBBRAIO ERA ACCANTO A LUI MENTRE DICHIARAVA: “FARÒ IL TESTIMONIAL DEGLI OCEANI” (VIDEO) – IL PARLAMENTARE SKIPPER: “SU DI ME FALSITÀ, IL MOVIMENTO MI HA ABBANDONATO IN MEZZO AL MARE…”

1 – "SARÒ TESTIMONIAL": IL DISCORSO DI MURA ACCANTO A DI MAIO IN SARDEGNA, IL M5S SAPEVA

Un video della tv sarda Youtg.net girato il 4 febbraio a Carbonia dà ragione a Mura: il vicepremier grillino sapeva.

DI MAIO SI FA UN SELFIE CON ANDREA MURA

Le immagini riprendono Mura accanto a Di Maio che dichiara a gran voce di fare il testimonial contro le microplastiche negli oceani. L'annuncio alla fine del suo intervento: "Mi occuperò delle microplastiche, tra 50 anni in mare ci saranno più microplastiche che pesci.

Ormai è ufficiale, One Ocean e la principessa Zahara (Aga Khan, figlia del fondatore della Costa Smeralda, ndr) mi hanno chiesto di fare da testimonial con Vento di Sardegna per combatterle". Insomma: che lui sarebbe andato in barca, anche durante il mandato, lo sapevano tutti. Anche Di Maio che come si vede dalle immagini era accanto a lui.

2 – MURA: 'SU DI ME FALSITÀ, HO RISPETTO PARLAMENTO. M5S MI HA ABBANDONATO'

"La notizia secondo cui avrei il 97% di assenteismo è totalmente falsa e infondata: la mia presenza fino al 19 luglio è pari al 59%, basta vedere i dati ufficiali della Camera dei Deputati. Poi non è vero che sto veleggiando perché la mia barca è ferma dal 30 settembre 2017".

Il deputato del M5s Andrea Mura rompe il silenzio e all'ANSA precisa: "La stampa mi ha attribuito delle affermazioni false da me mai pronunciate. Ho grande rispetto per l'attività del Parlamento e delle Istituzioni e non mi sognerei mai di dire cose del genere.

A fronte di questa tempesta mediatica violentissima il Movimento mi ha ingiustamente abbandonato in mezzo al mare.

Sono un navigatore solitario degli oceani, abituato ad affrontare con pazienza le burrasche più dure. Ho chiesto un confronto con i vertici del Movimento per chiarire presto l'intera vicenda".ù

