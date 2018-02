MEJO DI FANTOZZI! LA COPPA COBRAM DI RENZI – "L’EX ROTTAMATORE" IN BICICLETTA COI FEDELISSIMI STRAZIA “MATTINATA FIORENTINA” DI CLAUDIO VILLA, PUNGE IL CENTRODESTRA (“MA DOVE LI TROVA I SOLDI: AL MONOPOLI?”) E POI STRAPPA UNA PROMESSA A DELRIO…- VIDEO

Andrea Lattanzi per video.repubblica.it

renzi bici

"E' primavera, svegliatevi bambine". Il segretario del Pd Matteo Renzi durante la sua biciclettata a Firenze canta "Mattinata fiorentina", di Claudio Villa. Un centinaio di persone lo hanno seguito in direzione Signa con la moglie e il sindaco Dario Nardella prima del pranzo con 200 militanti. Cercata spesso dall'ex premier, Agnese ha detto di trovarsi accanto al marito "per piacere" e, scherzando, di "non aver avuto" lei l'idea della pedalata. Renzi ha ricevuto una telefonata dal ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio che, messo in vivavoce, ha promesso di realizzare un ponte fra Signa e Lastra a Signa, opera molto discussa negli ultimi anni.

2. RENZI IN BICI

Da repubblica.it

renzi

"Noi abbiamo un programma che è molto diverso dagli altri. Gli altri sparano cifre in libertà. Il centrodestra ha fatto un programma da 200 miliardi di euro: non li trovano nemmeno col Monopoli". Così il segretario del Pd Matteo Renzi stamani a Firenze prima di un'iniziativa elettorale che lo ha portato a percorrere in bicicletta la pista pedonale che unisce Firenze a Signa sulla riva destra dell'Arno. Renzi ha aggiunto anche che "il Movimento 5 stelle ha messo 110 miliardi nel suo libro dei sogni. Ma il reddito di cittadinanza significa 'non lavorate, paghiamo noi', e questa è una follia".

agnese renzi

"Noi invece abbiamo messo piccole cose concrete - ha concluso - mi prendono in giro per gli 80 euro, ma da 4 anni a questa parte ci sono famiglie che hanno 80 euro netti al mese in più". All'iniziativa in bicicletta hanno partecipato una cinquantina di persone in bici, poi il gruppo è via via cresciuto. Con Renzi c'erano la moglie Agnese, e tra gli altri il sindaco Dario Nardella, il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani e l'onorevole Simona Bonafè. Renzi ha anche spiegato che "il futuro delle città passa dall'investimento che verrà fatto nei prossimi anni a tutti i livelli europei proprio nelle periferie. Per dare un riferimento noi abbiamo messo 2 miliardi e 100 milioni nelle periferie quando io ero al governo e il governo Gentiloni sta proseguendo molto bene su questa strada".

renzi bici