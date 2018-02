UNA MELODIA PER IL CUORE DI GIGGINO - CONTINUA LA CORSA A TROVARE LA NUOVA FIDANZATA PER DI MAIO: DOPO L’ATTRICE E CANDIDATA CLAUDIA PETRELLA (CHE HA SMENTITO), ‘OGGI’ LANCIA IL NOME DI GIOVANNA MELODIA, CONSIGLIERA GRILLINA AL COMUNE DI ALCAMO, CON CUI IL LEADER DEL MOVIMENTO HA PASSATO IL CAPODANNO - ECCO CHI È, DA DOVE VIENE E DOVE VUOLE ARRIVARE LA 36ENNE FRESCA DI SEPARAZIONE

Marianna Aprile per ‘Oggi’

«Il più grande nemico dei miei rapporti sentimentali è stato il MoVimento Cinquestelle», diceva Luigi Di Maio nelle sue prime interviste da parlamentare, nel 2013, quando si dichiarava «single per ragioni politiche». Cinque anni dopo, fatti e storia (sentimentale) lo smentiscono. Proprio nel MoVimento, infatti, ha conosciuto Silvia Virgulti, che per tre anni e mezzo - fino all’ottobre scorso - è stata la sua compagna. E proprio grazie al MoVimento ha incontrato la bionda siciliana trentaseienne che da qualche tempo gli fa battere il cuore.

Si chiama Giovanna Melodia ed è consigliera grillina e vicepresidente del consiglio comunale di Alcamo, nel trapanese. Lì siamo andati per cercare di capire chi è la donna che, se i sogni sentimentali e politici di Di Maio si avverassero, potrebbe diventare la prossima first lady italiana.

APPUNTAMENTI “RUBATI”

Ad Alcamo la voce girava ormai da un po’. Come sempre in questi casi, non si sa da dove sia partita, ma di certo ad alimentarla hanno contribuito le visite di Di Maio degli ultimi mesi. Complice la campagna elettorale estiva per la candidatura di Giancarlo Cancelleri alla Regione Sicilia, infatti, i big del MoVimento si sono visti spesso da queste parti.

Di Maio, in particolare, perché molto amico dell’attuale sindaco Domenico Surdo e dell’europarlamentare grillino Ignazio Corrao, che vive qui ma è stato da poco nominato responsabile della comunicazione pentastellata per le Politiche 2018. Il primo sta per diventare papà di due gemelli, il secondo di una bimba. E insomma, ad Alcamo love is in the air, e anche Giggino sembra essersi fatto contagiare.

In una delle trasferte in città, ha conosciuto Giovanna; una stretta di mano e la condivisione di incontri politici, nulla di più. Sostengono in paese che solo dopo che lui è tornato single (leggi: dopo ottobre) i contatti tra i due sarebbero ripresi. Una conoscenza dai tempi lenti e lunghi, a causa degli impegni elettorali di lui in giro per l’Italia e all’estero. «Le cose sono decollate davvero solo verso dicembre e la frequentazione si è intensificata grazie alle vacanze natalizie», ci dice un amico di Di Maio. La Melodia e il candidato premier hanno trascorso insieme i giorni a cavallo del Capodanno, i primi davvero tutti solo per loro. E quando ad Alcamo si è saputo, le voci hanno conquistato lo status di notizia.

LE COSE IN COMUNE

Luigi e Giovanna hanno in comune cose importanti. Entrambi hanno studiato Giurisprudenza, ma a differenza di lui, lei si è laureata ed è anche diventata avvocato civilista (pratica tra Alcamo e Palermo, ramo diritto di famiglia). Entrambi sono stati folgorati dal MoVimento, ma con tempistiche ed esiti diversi. Di Maio è un grillino della prima ora (dal 2007), ed è riuscito in 10 anni - togliendo tempo allo studio - a scalare i Cinquestelle fino a diventarne il capo politico e candidato premier.

Di Giovanna, invece, in paese non erano noti particolari afflati politici, fino a quando il MoVimento non le ha chiesto di candidarsi alle Comunali del 2016. «Non avevo mai fatto politica perché non mi erano mai piaciute le persone che la facevano», disse lei durante quella campagna elettorale, per giustificare lo scarno background. Diventa consigliera (e poi vicepresidente del consiglio comunale) con 745 preferenze.

«I Cinquestelle avrebbero potuto candidare un Arbre Magique e avere contro Gandhi e avrebbero vinto lo stesso», dice un ragazzo, seduto al tavolino del bar accanto al Comune, per spiegare che non si è trattato di una vittoria inattesa. Da allora, la Melodia fa parte della 1a Commissione del comune (arte e spettacolo, cultura e scuola, sport e turismo, problemi giovanili, solidarietà sociale…), ma tra i suoi concittadini non sembra aver comunque conquistato la fama di pasionaria.

E dire che la toponomastica le giocherebbe a favore, con quel Municipio incastonato tra via Grillo e via Melodia (un cognome diffuso e pesante da queste parti, con ramificazioni finite nelle cronache giudiziarie).

UN MATRIMONIO FINITO

E a proposito di toponomastica, a poche centinaia di metri dal Comune, c’è piazza della Repubblica, dove si trova il ristorante Il Giullare. Dario Fo chiamava così Beppe Grillo, ma chissà se lo sapeva Giuseppe Fratello quando lo ha aperto, poco tempo fa. Giuseppe è il marito in via di separazione da Giovanna. Si sono sposati quattro anni fa, stavano insieme da tempo, ma nella primavera del 2017 tra loro qualcosa si è rotto e si sono detti addio. Si sa come funziona nei paesi: un granello si fa presto valanga e così sono in tanti ad associare a quella rottura un incapricciamento di lei per un collega.

«Era solo un’amicizia innocente, la gente sa solo sparlare», giurano indignati gli amici della consigliera, che preferiscono dilungarsi sulla lunga gavetta di lei: promoter, cassiera, responsabile del personale e delle relazioni col pubblico per 10 anni al Lido Zanzibar nella vicina Castellammare del Golfo, struttura della famiglia di Giuseppe. Un curriculum di cui lei stessa va fiera (come si legge nell’autobiografia che ha presentato quando si è candidata), proprio come il neo-fidanzato Luigi, che rivendica di aver fatto il cameriere e lo steward allo stadio come tanti ragazzi italiani in cerca di lavoro. Aggiungiamo questa rivendicazione della gavetta alla lista delle cose che hanno in comune.

Vorremmo aggiungerne altre, proviamo a convincere Giovanna a raccontarcele, ma lei si ritrae, decide di non esporsi, non ora. «È presto per dire che siano ufficialmente fidanzati, è un periodo convulso, si vedono poco. Se sono rose…». Se la melodia di Giovanna è quella giusta per Luigi, insomma, lo scopriremo solo nei prossimi mesi.

