MENO MALE CHE SI SONO I TEDESCHI A DARCI LE SOLUZIONI! – IL MINISTRO TEDESCO PER L’IMMIGRAZIONE CONDANNA LO STUPRO DI UNA RAGAZZA DI 18 ANNI A FRIBURGO DA PARTE DI SETTE SIRIANI E ANNUNCIA MISURE RIDICOLE: ‘I RICHIEDENTI ASILO DEVONO FREQUENTARE CORSI DI CONVIVENZA E CAPIRE CHE C’È TOLLERANZA ZERO VERSO I CRIMINI SESSUALI’

DAGONEWS

annette widmann mauz 3

«Ai richiedenti asilo deve essere insegnato che la Germania ha tolleranza zero verso i crimini sessuali». Usa parole dure Annette Widmann-Mauz, ministro tedesco per l’immigrazione, i rifugiati e l’integrazione dopo l’ondata di indignazione scoppiata in seguito allo stupro di una donna di 18 anni e all’arresto di sette siriani.

«Tutti i richiedenti asilo devono frequentare corsi di orientamento sulla convivenza in Germania non appena arrivati nel Paese. Devono capire che gli abusi sessuali e gli atti di violenza non sono tollerati - ha aggiunto Widmann-Mauz - Gli uomini che vivono qui da molto tempo devono parlare chiaramente della sessualità e della parità di diritti in Germania con gli uomini appena arrivati, se necessario nella loro lingua madre».

contestazioni di afd 1

E sullo stupro di Friburgo ha sentenziato: «I responsabili devono essere portati davanti a un tribunale e puniti severamente».

La polizia tedesca ha arrestato il mese scorso sette uomini siriani, di età compresa tra i 19 e i 29 anni, insieme a un uomo tedesco di 25 anni: sono tutti sospettati di aver violentato la donna. Lo stupro ha scioccato la città universitaria di Friburgo e rischia di alimentare sentimenti di odio contro i migranti in tutto il Paese.

uno dei siriani arrestati annette widmann mauz 2 contestazioni di afd 2 annette widmann mauz 1 friburgo