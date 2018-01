MENTRE C’È CHI STARNAZZA DI FAKE NEWS, VEDETEVI UN OTTIMO DOCUMENTARIO DELLA BBC (MAI TRADOTTO IN ITALIA), CHE RIPERCORRE 40 ANNI DI MENZOGNE UTILI A MANTENERE IGNORANZA E STABILITÀ: ‘HYPERNORMALISATION’ DI ADAM CURTIS (VIDEO INTEGRALE)

body aerobici per jane fonda

In un paese dove si urla alle fake news, ora che non esiste più né un potere univoco a cui fanno comodo né un canale unico (la televisione) per diffonderle senza feedback, sarebbe bene vedere il documentario di Adam Curtis per BBC "Hypernormalisation" del 2016 che ripercorre 40 anni di - secondo il progressista inglese - utili menzogne che hanno fatto la storia.

Dall'invenzione di Gheddafi alla guerra in Iraq, dalla distrazione allucinata per l'aerobica e il fitness di Jane Fonda all'ascesa di Trump (ben prima dell'elezione). Fake news promosse da una finanza che già esplorava il cyberspazio prima di tutti, e che erano funzionali a mantenere ignoranza e stabilità.

Link al documentario che in Italia nessuno ha tradotto https://vimeo.com/191817381

saleh gheddafi mubarak COLIN POWELL MOSTRA ALL'ONU LE (FINTE) ARMI CHIMICHE DI SADDAM