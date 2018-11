IL MIO MIGLIOR NEMICO - BERLUSCONI NON CI STA A FARSI SBRANARE DA SALVINI E MEDITA DI SCENDERE IN PIAZZA CONTRO IL GOVERNO - IL CAV HA IN PROGRAMMA UNA GRANDE MANIFESTAZIONE A ROMA DAVANTI PALAZZO CHIGI…

Marco Antonellis per Dagospia

berlusconi salvini

I rapporti interni nel Centrodestra sono ben lontani dall'essere tornati alla normalità, come qualcuno vorrebbe far credere. D'altra parte Matteo Salvini è il primo ad esserne consapevole perché come spiega personalmente oggi in un'intervista al Corriere della Sera (e come Dagoanticipato nei giorni scorsi) "persone molto vicine a Berlusconi mi insultano": e si sa quanto siano importanti in politica i rapporti umani, prima ancora che professionali.

Ma quello che Matteo Salvini non sa, e allora glielo diciamo noi, è che Silvio Berlusconi già da qualche tempo sta studiando così attentamente le strategie grilline da poterne mutuare molto presto stile e metodi. Insomma, se non puoi batterli almeno copiali!

SALVINI BERLUSCONI

Già, perché Silvione starebbe finalmente pensando di battersi come un leone contro la maggioranza pentaleghista sia in Parlamento che nelle Piazze. E qui viene il bello perchè non si tratterebbe di una singola manifestazione "spot" ma di più eventi collegati contro ogni provvedimento di Lega e 5Stelle non gradito al Sire di Arcore (manovra economica, Genova, Decreto sicurezza e così via).

Quindi alla maniera grillina Berlusconi mette l'elmetto e si appresta a scendere in piazza; riservatamente in alcune riunioni si è già parlato di una serie di iniziative da fare, persino davanti Palazzo Chigi! E, si badi bene, nel mirino non c'è soltanto Luigi Di Maio ma anche e soprattutto Matteo Salvini, reo agli occhi del Cav di non volere il ritorno del Centrodestra.

SALVINI BERLUSCONI