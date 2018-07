MENTANA FA IL CONTROPELO A PD E FORZA ITALIA: “NON C’E’ FUTURO PER LORO. CON TUTTO IL RISPETTO PER ANTONIO TAJANI E NICOLA ZINGARETTI NON BASTA CAMBIARE GLI UOMINI” - “ALCUNE AZIONI DI SALVINI SUI MIGRANTI MI TROVANO IN FORTE DISACCORDO, MA NON LO CHIAMEREI MAI MINISTRO DELLA MALAVITA. LEGA E M5S VOLANO NEI SONDAGGI PERCHE'..." - “RISOLVERE L'EMERGENZA MIGRANTI CON L'UMANITARISMO? LA SITUAZIONE SI È INCATTIVITA A CAUSA DELL'INCAPACITÀ DI RENZI E ALFANO