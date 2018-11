IL “DIVO GIULIO” NON E’ PASSATO “INVANO” – FILIPPO CECCARELLI RACCONTA ANDREOTTI NEL SUO NUOVO LIBRO: HA RECITATO CON ALBERTO SORDI E GIRATO COME ATTORE DIVERSI SPOT, UNO ANCHE CON VALERIA MARINI. GLI STRALI CONTRO “LA MONTA TAURINA” DEL GRANDE FRATELLO – LA PUBBLICITA’ PER “DINERS” E PER IL GORGONZOLA - VIDEO