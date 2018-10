IN PENSIONE DOPO 6 ANNI (E 30 DI POLITICA) - LA FINOCCHIARO, APPENA TORNATA MAGISTRATO, CHIEDE DI APPENDERE LA TOGA AL CHIODO, VISTO CHE BONAFEDE L'HA RESPINTA AL MINISTERO: ''NON POSSO CERTO METTERMI A FARE IL GIUDICE, NON SAREI PERCEPITA COME FIGURA TERZA'' - ORA IL CSM DOVE SI È APPENA INSEDIATO IL PIDDINO ERMINI DEVE DECIDERE…