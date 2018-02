silvio berlusconi francesca pascale

Albertina Grey per Dagospia

Scenderà in campo la dama bianca di Rogoredo? Che fine ha fatto Francesca Pascale? La castellana di Villa Giambelli, la magione che Silvio Berlusconi le ha regalato per accomodarla lontana dal palazzo di Arcore, orma troppo chiacchierato e legato a un passato di festini che si vorrebbe seppellerie, vive quasi da reclusa.

I fedelissimi dell’ex premier che sogna il successo alle elezioni del 4 marzo, da Licia Ronzulli a Valentino Valentini, passando per l’avvocatissimo Ghedini, sono convinti che a Berlusconi faccia malissimo mostrarsi con Francesca. La solitudine, ovvero l’assenza di una badante, lo renderebbe meno anziano agli occhi degli elettori. Berlusconi deve girare, non lo fa moltissimo causa i parecchi acciacchi di salute, come un condottiero imprenditore. Basta il codazzo con femmine poppute che a lui però piacciono tantissimo.

La Pascale ha accettato il ruolo della suora laica, anche perché è Marina Berlusconi in persona, la figlia ultra prediletta del Cavaliere che glielo ha cucito addosso e imposto. Pena l’espulsione diretta senza passare dal Via. Anche Veronica Lario ha ricevuto promesse per il suo silenzio in campagna elettorale. Perfino gli altri fratelli sono stati avvisati: «C’è solo papà. Lui e nessun altro a stressarlo».

Si è occupato personalmente delle liste di tutta Italia. Ha fatto una serie di concessioni ad amici, amici degli amici, amici di Francesca, amici di Marina, direttori dei suoi giornali, fidanzati di direttori dei suoi giornali, qualcuno che ancora potrebbe mettergli il sale sulla coda nel processo RybyTer. Poi basta. Ha chiuso i rubinetti e si è incentrato sui sondaggi. In primis quelli sul rapporto, a suo dire inquietante, tra immigrati e italiani.

Gli italiani, specialmente gli anziani pensionati che lo adorano, hanno il terrore dell’uomo nero. Seguono a ruota le giovani donne singole. Anche quelle lui le adora. Così ha spiegato a Marina di impegnare la casa editrice Mondadori e anche Fininvest in una campagna soft sulla disastrosa gestione degli immigrati in Italia. Delinquenza, violenze, posti di lavoro rubati, vale tutto pur di alimentare il fastidio e la paura negli ultimi giorni prima del voto. Solo così il centrodestra può battere il Movimento 5 Stelle vera ossessione di Berlusconi.

Intanto la Pascale rosica. Lei sperava che il suo Silvio facesse una campagna da vero liberale. Parlasse dei diritti dei gay, della famiglia allargata, delle donne: si era illusa la castellana. Però Francesca ha anche la sua estensive mediatica. Il suo clone televisivo, agghindata come lei, con la stessa acconciatura bionda boccoluta e raccolta, lo stesso rossetto rosa, persino lo stesso smoking bianco profilato di nero: è Barbara D’Urso.

La regina di Canale 5 farebbe qualsiasi cosa per compiacere il Cavaliere e mantenere la sua posizione di potere. Persino assomigliare alla compagna. Pare che le due si siano accordate anche sullo stesso uso proprio e improprio del pettoruto decolleté. Per questo Barbarella ha tremato quando qualche biforcuto le ha fatto sapere che domenica scorsa, con l’ospite Di Maio, è stata troppo gentile e compiacente: «No Barbara, così non va bene».

Però il cavaliere si fida e prepara il super colpo. Quando sarà lui a sedersi sulla poltrona del’intervistato. Berlusconi risparmia le forze, la sera si fa coccolare dal fantasma Pascale, di giorno riposa nel pomeriggio. Gli ultimi 10 giorni di campagna saranno di fuoco. Meglio stare a dieta e preparare l’affondo dell’eterno guerriero. Un uomo solo la comando, con la fidanzata a fare il punto croce.

