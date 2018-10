Giampaolo Pansa per Dagospia

giampaolo pansa

Chi comanda oggi in Italia? Nessuno. Gli stranieri amici del nostro paese restano sbalorditi dal disordine che scoprono leggendo qualche giornale o parlando con qualche amico che vive qui da anni. Capita anche a me di dover rispondere alle domande di conoscenti che non si raccapezzano più di fronte al disordine che ha invaso l’Italia. E le loro domande mi ricordano quelle di bambini alle prese con una serie di enigmi difficili da risolvere.

In Italia avete un governo? Sì, è guidato da un avvocato pugliese, Giuseppe Conte, un simpatico prestanome che non conta nulla, una specie di due di picche con un naso alla Pinocchio che sembra crescergli giorno dopo giorno. Ma questo governo avrà il sostegno di partiti politici che contano più di lui, è così?

Sì, i partiti sono due, i Cinque Stelle e la Lega. Il primo ha un leader, Luigi Di Maio, il secondo è il partito personale di Matteo Salvini. Ma entrambi risultano degli alleati per modo di dire. Le forze che rappresentano sono molto diverse tra di loro. Hanno cercato un accordo, firmando un programma che sinora è rimasto soltanto sulla carta.

DI MAIO SALVINI

L’unica vera intesa fra stellati e leghisti riguarda l’Europa e il rifiuto dei vincoli che ha messo da tempo al governo italiano. Ma dire di no, sia pure con toni diversi, non significa rafforzare l’accordo fra entrambi. Il risultato, dico all’amico che mi interroga, è il disordine caotico nel quale sta immersa l’Italia. Ogni giorno chi si alza per primo e va in tivù, spara la sua. Poi arriva un secondo e smentisce quello che l’alleato ha appena detto. Quindi è la volta di un terzo. E il risultato è la babele che ci ossessiona ogni giorno.

Come pensate di uscire da questo caos? Non lo so. Ma vivo sempre di più nel timore che il nostro disordine sfoci in una guerra civile, dapprima soltanto politica, poi con strumenti pericolosi e definitivi, come le armi. Non credo che esista un’alternativa. Se non quella di un colpo di mano di qualche potere militare, come i Carabinieri o la Guardia di Finanza. Però sarebbe una via d’uscita pericolosa che fa tremare anche un ottantenne come il sottoscritto che in tanti anni di lavoro nei giornali ne ha viste di tutti i colori.

MATTEO SALVINI GIUSEPPE CONTE

Non esistono ipotesi diverse per l’Italia ? Forse sì. Prima di essere distrutti dal disordine che diventerà sempre più infernale, il male minore sarebbe accettare la supremazia di un uomo solo. Ma chi può essere costui? Non c’è alcun dubbio: Matteo Salvini. Il bomber leghista non mi piace. E’ un presuntuoso, convinto di averlo più lungo di qualsiasi altro politico.

Si è persino dato un grado o un soprannome: il Capitano. Che cosa significhi nella sua testa nessuno lo ha compreso con esattezza. Ma è facile intuirlo: i capitani in divisa comandano sui militari che li seguono, quelli in borghese che vengono dalla politica governano, se dimostrano di esserne all’altezza.

luigi di maio giuseppe conte matteo salvini

Devo essere più esplicito? Meglio un regime unico leghista guidato da Salvini che la tragica babele della ditta Cinque Stelle-Lega. Come sarà il regime salviniano? Autoritario, una faccenda da destraccia europea, fascistoide, del tutto fascista? Nessuno può saperlo.

Quello che credo di sapere è che non possiamo sopravvivere a un caos come quello odierno. Meglio un Capitano ruspante, ridicolo nella sua tronfia presunzione, che un generale in divisa che non risponderebbe neppure alla Nato.

SALVINI DI MAIO BY CARLI