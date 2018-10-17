Da corriere.it
Malore per Nichi Vendola: per un problema alle coronarie l’ex governatore pugliese, 60 anni, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, dove si trova in terapia intensiva. Non è in pericolo di vita.
NICHI VENDOLA COLPITO DA INFARTO – L’EX GOVERNATORE DELLA PUGLIA E’ RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA AL GEMELLI. NON E’ IN PERICOLO DI VITA-
Da corriere.it
Malore per Nichi Vendola: per un problema alle coronarie l’ex governatore pugliese, 60 anni, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, dove si trova in terapia intensiva. Non è in pericolo di vita.
RENZI, TI ASPETTA IL FLIPPER A RIGNANO - ALLA DOMANDA DI PAGNONCELLI, “TRA QUESTI POSSIBILI LEADER, IL PD DEVE RIPARTIRE DA...?", GLI ELETTORI HANNO DATO IL PRIMO POSTO A GENTILONI (11%), POI A ZINGARETTI (9%), POI MINNITI, CALENDA E RENZI (5%) - MATTEUCCIO E’ TALLONATO DA BOCCIA (3%)
CAVALLE E SEGUGI – TRUMPONE RANDELLA STORMY DANIELS SU TWITTER E LE DÀ DELLA “FACCIA DI CAVALLO” – IL PRESIDENTE SENZA FRENI DOPO CHE IL TRIBUNALE HA RESPINTO LA CAUSA PER DIFFAMAZIONE PRESENTATA DALLA PORNOSTAR – PRIMA STORPIA IL COGNOME IN “DANIALS”, POI AGGIUNGE: “GRANDE, ORA POSSO PERSEGUIRE ‘HORSEFACE’ E IL SUO AVVOCATO DI TERZ’ORDINE NEL TEXAS” – FOTOGALLERY
ROBERTO SAVIANO NON AVRA’ PIU’ LA SCORTA MA SOLO UNA VIGILANZA SALTUARIA - CON LA DISARTICOLAZIONE DEL CLAN DEI CASALESI E L'ARRESTO DI TUTTI I BOSS, LUOGOTENENTI E KILLER, LO SCRITTORE, NON CORREREBBE PIÙ RISCHI PER LA SUA INCOLUMITÀ - TRA L'ALTRO GIÀ UNA PRIMA RELAZIONE REDATTA DALLA SQUADRA MOBILE DI NAPOLI DIRETTA ALL'EPOCA DAL VICEQUESTORE VITTORIO PISANI, NON RILEVAVANO ALCUN RISCHIO SICUREZZA PER SAVIANO…
OETTINGER, CI SEI O CI FAI? IL COMMISSARIO EUROPEO AL BILANCIO PARLANDO CON LO SPIEGEL DICE DI RITENERE CHE LA MANOVRA NON SIA IN LINEA CON LE DIRETTIVE EUROPEE – SUBITO DOPO SMENTISCE SE STESSO CON UN TWEET: “NON HO DETTO CHE LA COMMISSIONE HA DECISO DI BOCCIARLA, MA CHE SECONDO LA MIA PERSONALE OPINIONE È MOLTO PROBABILE CHE SUCCEDERÀ…” (AUGURI)
DUOMO POLITIK - LA NOTIZIA BOMBA RIGUARDANTE CHIARA FERRAGNI NON È IL POSSIBILE AMBROGINO, MA UN'ALTRA COSA CHE VERRÀ SVELATA ENTRO POCHI GIORNI - ISABELLA VOTINO ARRABBIATA CON LA SUA AMICA STORICA PATRIZIA CARRARINI - COME DAGOANTICIPATO, L'AFFARE SULLA QUESTURA DI MILANO SI ALLARGA. C'È UN'INCHIESTA APERTA DA ILDA BOCCASSINI SU UN GIRO DI DONAZIONI E MOTOCICLETTE PER LA POLIZIA…