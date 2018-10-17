NICHI VENDOLA COLPITO DA INFARTO – L’EX GOVERNATORE DELLA PUGLIA E’ RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA AL GEMELLI. NON E’ IN PERICOLO DI VITA

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Da corriere.it

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Malore per Nichi Vendola: per un problema alle coronarie l’ex governatore pugliese, 60 anni, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, dove si trova in terapia intensiva. Non è in pericolo di vita.

 

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