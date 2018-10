NON E' MAI TROPPO TARDONA: L'ERA MERKEL, DOPO 18 ANNI, VOLGE AL TRAMONTO… - ANGELONA LASCIA LA PRESIDENZA DELLA CDU, MA NON IL RUOLO DI CANCELLIERA. DOPO LO SCHIAFFONE IN ASSIA, CAMBIA IDEA SUL PRINCIPIO CHE LE DUE POLTRONE NON SI DOVEVANO DIVIDERE. INVECE È IL PRELUDIO ALL'ADDIO DEFINITIVO ALLA POLITICA, CHE AVVERRÀ DOPO LE EUROPEE - ESCLUDE DI ASSUMERE RUOLI A BRUXELLES, E AL SUO POSTO AL VERTICE DELLA CDU SI CANDIDA LA SUA DELFINA ANNEGRET

merkel

MERKEL ESCLUDE NUOVO MANDATO DA CANCELLIERA

(ANSA) - Angela Merkel ha annunciato l'uscita dal Bundestag dopo la fine della legislatura in corso. Lo scrive la Dpa, citando fonti vicine al partito. In questo modo sarebbe escluso un nuovo cancellierato.

FONTI, MERKEL VUOLE RESTARE CANCELLIERA

(ANSA) - Angela Merkel vuole restare cancelliera: lo afferma la Dpa citando fonti del partito. Pur essendosi detta pronta a rinunciare alla candidatura alla presidenza della Cdu a dicembre, Merkel resterebbe alla guida dell'esecutivo. Fino ad oggi Merkel aveva sempre affermato che cancelleria e presidenza del partito dovessero essere nella stessa mano. È questo l'effetto del risultato delle elezioni in Assia, dove ieri la Cdu ha perso oltre 10 punti.

GERMANIA: 'MERZ PRONTO A CANDIDARSI A PRESIDENZA CDU'

annegret kramp karrenbauer

(ANSA) - L'ex capogruppo dell'Unione, Friedrich Merz, sarebbe pronto a candidasi alla presidenza della Cdu al prossimo congresso. Lo scrive la Dpa, citando fonti di partito. Secondo le stesse fonti, Angela Merkel si è detta disposta a rinunciare alla candidatura al ruolo guida del partito a dicembre.

GERMANIA: LINDNER (FDP), MERKEL RINUNCIA AL RUOLO SBAGLIATO

(ANSA) - "Merkel rinuncia al ruolo sbagliato". Lo ha detto il capo dell'Fdp, Christian Lindner, commentando i risultati delle urne in Assia. "Per il Paese sarebbe buono che ci fosse un altro leader al governo. Il governo così non resta più stabile", ha aggiunto. "Io propongo che la Cdu liberi la strada per un nuovo inizio con un nuovo ruolo al governo, o per nuove elezioni", ha affermato.

merkel

Per Lindner, gli esiti delle urne in Assia a livello federale sono "drammatici" e "la Germania ha meritato un nuovo inizio". "I liberali sono sempre pronti ad assumere la responsabilità del governo", ha affermato Lindner, sottolineando che con Angela Merkel non c'erano le condizioni per governare. Fu proprio Lindner, infatti, a far saltare le trattative 'giamaica' in Germania l'inverno scorso. "Ci sono molte opzioni, dal governo di minoranza, alle nuove elezioni", ha affermato.

MERKEL ESCLUDE ANCHE NUOVI RUOLI IN EUROPA

friedrich merz

(ANSA) - Angela Merkel ha escluso di assumere in futuro ruoli in Europa. Lo scrive la Dpa, citando fonti informate.

GERMANIA: KARREMBEUER SI CANDIDA A PRESIDENZA CDU

(ANSA) - Anche l'attuale segretaria generale della Cdu, Anngret Kramp-Karrenbauer, si candida alla presidenza della Cdu. Lo scrive la Dpa.

SEEHOFER, RINUNCIA MERKEL? È UN PECCATO

annegret kramp karrenbauer angela merkel

(ANSA) - "È un peccato. Lo dico esplicitamente, è peccato". Così il ministro dell'Interno e leader della Csu Horst Seehofer

friedrich merz friedrich merz angela merkel