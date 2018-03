NON CI PAR VERO! DOPO MISS ITALIA NERA, IL PRIMO SENATORE NERO. E PER GIUNTA DELLA LEGA: ELETTO TONI IWOBI, 62 ANNI, BERGAMASCO DI ORIGINI NIGERIANE - "I MIEI RINGRAZIAMENTI VANNO A MATTEO SALVINI, UN GRANDE LEADER CHE HA PORTATO LA IL CARROCCIO A DIVENTARE LA PRIMA FORZA DI CENTRODESTRA DEL PAESE!” - VIDEO

Da www.ilfattoquotidiano.it

E’ bergamasco ma di origini nigeriane, responsabile immigrazione della Lega e militante del Carroccio da 25 anni. Toni Iwobi, 62 anni, è il primo senatore nero d’Italia. Eletto in Lombardia in lista perPalazzo Madama con Calderoli e residente a Spirano, in un post su Facebook ha annunciato il suo arrivo in Parlamento. “Dopo oltre 25 anni di battaglie nella grande famiglia della Lega – ha scritto – sta per iniziare un’altra grande avventura! I miei ringraziamenti vanno a Matteo Salvini, un grande leader che ha portato la Lega a diventare la prima forza di centrodestra del paese!”.

Amici, è con grande emozione che vi comunico che sono stato eletto Senatore della Repubblica! Dopo oltre 25 anni di battaglie nella grande famiglia della Lega, sta per iniziare un'altra grande avventura! I miei ringraziamenti vanno a Matteo Salvini, un grande leader che ha portato la Lega a diventare la prima forza di centrodestra del Paese! Devo ringraziare poi il mio segretario nazionale Paolo Grimoldi, il mio ormai ex segretario provinciale e nuovo deputato Daniele Belotti, tutta la squadra del dipartimento per il lavoro svolto in questi anni, i militanti della grande Lega e tutti gli amici di Facebook per il loro sostegno. Non posso dimenticare poi la mia famiglia, senza di loro non sarei arrivato fino a qui oggi, perché non hanno mai smesso di supportarmi e di starmi vicino!

Grazie, grazie, grazie! Io sono pronto, amici!

