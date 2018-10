NON ESISTONO PASTI GRATIS, SOPRATTUTTO SE CI DEVI PAGARE IL REDDITO DI CITTADINANZA - NELLA MANOVRA NUOVE TASSE SU GIOCHI, TABACCO, ASSICURAZIONI E BANCHE - PER FINANZIARE REDDITO E RIFORMA DELLA FORNERO SARANNO COSTITUITI DUE FONDI, SU CUI INTERVERRÀ IL FAMOSO TAGLIANDO TRIMESTRALE PER EVITARE LO SFORAMENTO DEI CONTI. MA LE RISORSE EVENTUALMENTE RISPARMIATE NON ANDRANNO AD ABBASSARE IL RAPPORTO DEFICIT/PIL, BENSÌ…

Sandro Iacometti per “Libero Quotidiano"

Ti pareva. La rivoluzione fiscale si è trasformata nell' ennesima stangata. Mentre tutti gli occhi sono puntati sulle saette provenienti da Bruxelles, nella bozza circolata ieri della manovra è comparsa la solita lista di balzelli per rastrellare un po' di soldi in più. Giochi, sigarette, assicurazioni e banche sono i settori colpiti che per ora balzano agli occhi.

Per quanto riguarda istituti di credito e compagnie, il salasso di oltre 4 miliardi era già presente nel Documento programmatico di bilancio spedito alla Commissione Ue a metà ottobre. La manovra conferma il colpo. Per le banche le svalutazioni dei crediti ai fini Ires e Irap dovute al nuovo principio contabile Ifrs9 sarà spalmato per il 90% in 9 rate annuali. Mentre la deduzione del 10% delle componenti negative (Dta) del bilancio viene addirittura differita al 2026. Per le assicurazioni, invece, la manovra prevede, anch' essa annunciata, una stretta sugli acconti dell' imposta sui premi assicurativi. Si passa dal 59 al 75% per il 2019. Dal 2020 si passa al 90% e dal 2021 si arriva al 100%.

Le vere novità riguardano giochi e sigarette. Sul primo fronte la bozza della legge di bilancio prevede un aumento delle accise su tutti i prodotti da fumo. Per le sigarette l' importo specifico fisso per unità passa dal 10,5 all' 11% della somma dell' accisa globale e dell' imposta sul valore aggiunto. Mentre l' onere fiscale minimo balza da 175 a 180 euro per chilogrammo. Sui sigari l' asticella si alza dai 25 ai 30 euro per chilogrammo. Incrementi anche per il tabacco trinciato, che sale da 120 a 125 euro al chilogrammo.

Sui giochi, invece, il governo torna sul luogo del delitto a distanza di pochi mesi. Con il decreto dignità, infatti, il prelievo erariale unico (Preu) sulle giocate era stato già portato al 19,25% per le slot e al 6,25% per le videolotteries. Ora l' aliquota aumenta di un altro 0,5%.

Qualche sorpresa c' è anche sui due cavalli di battaglia di Lega e M5S. Per il superamento della Fornero con quota 100 e il reddito di cittadinanza vengono stanziati circa 7 miliardi ciascuno, come previsto dal documento programmatico. Nella bozza si chiarisce, però, che sul sussidio saranno caricati anche gli oltre 2 miliardi del reddito di inclusione. Si arriva così a 9 miliardi. E non è tutto.

Per finanziare i due strumenti, i cui dettagli sono rinviati a successivi provvedimenti, saranno costituiti due fondi, su cui interverrà il famoso tagliando trimestrale di cui si parla in questi giorni per evitare lo sforamento dei conti. Ma le risorse eventualmente risparmiate da uno dei due capitoli non saranno utilizzate per abbassare il rapporto deficit/pil. Verranno bensì riversate sull' altro strumento. Il che lascia intravedere una vampirizzazione delle pensioni (le cui risorse sono sufficienti ad attuare la misura nella prima fase) da parte del reddito, che risulta abbondantemente sottofinanziato.

Tra le altre norme compare la cedolare secca al 21% sugli affitti commerciali, lo stanziamento di 3 miliardi in tre anni per il rinnovo del contratto degli statali (anche se al momento coperto solo per metà), la proroga di due anni della decontribuzione al 100% per i neoassunti e quelle per gli iperammortamenti, per i bonus casa e per il canone Rai a 90 euro.