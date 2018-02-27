I CANDIDATI COLLEGIO PER COLLEGIO
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-02-26/elezioni-politiche-mappa-candidati-collegio-collegio-102151.shtml?uuid=AEUSrx6D
NON SAPETE ANCORA PER CHI VOTARE? ECCO LA MAPPA DEI CANDIDATI, COLLEGIO PER COLLEGIO - NEL NUOVO SISTEMA ELETTORALE (MISTO TRA PROPORZIONALE E MAGGIORITARIO) UN TERZO DI DEPUTATI E SENATORI È ELETTO IN COLLEGI UNINOMINALI (UN SOLO CANDIDATO PER COALIZIONE, IL PIÙ VOTATO È ELETTO) E I RESTANTI DUE TERZI SONO ELETTI CON IL PROPORZIONALE-
I CANDIDATI COLLEGIO PER COLLEGIO
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-02-26/elezioni-politiche-mappa-candidati-collegio-collegio-102151.shtml?uuid=AEUSrx6D
FINCHE' VINCEVA L'OSCAR, ANDAVA BENE, ORA JENNIFER LAWRENCE "MOLESTA" WEINSTEIN: ''È COME UN FORUNCOLO SUL CULO CHE NON SE NE VA MAI VIA" - L’ATTRICE AL ‘LATE SHOW’ CON STEPHEN COLBERT: "È DAVVERO IL PEGGIOR TIPO DI UOMO CON CUI SI PUÒ AVERE A CHE FARE, MI CHIEDO QUANDO AVRÀ MAI FINE TUTTO QUESTO SCHIFO” - VIDEO!
GUTGELD CONTRO NICOLA ROSSI - ‘CARO DAGO, LA FLAT TAX È UNA STANGATA AL CETO MEDIO, E UN REGALO AI RICCHI, CHE RISPARMIEREBBERO 13 MILIARDI DI TASSE’ - CI SCRIVE IL DEPUTATO PD: ‘MA LA QUESTIONE PIÙ INTERESSANTE DELLA PROPOSTA È: CHI PAGHERÀ IL CONTO? UN “PRANZO GRATIS” NELL’ECONOMIA DI UN PAESE È UN MIRACOLO CHE NEMMENO BERLUSCONI E ROSSI POSSONO PROMETTERE…’’
UN PECHINO DI COLAO - L’AD VODAFONE IN DIFESA DELLA CINESE HUAWEI, ACCUSATA DAGLI USA DI SPIARE ATTRAVERSO GLI SMARTPHONE: LAVORIAMO BENE CON LORO, È UN’AZIENDA APERTA E INNOVATIVA. NON ABBIAMO MAI TROVATO NULLA DI STRANO NEL LORO HARDWARE O NEL LORO SOFTWARE. SE CI FOSSE STATO QUALCOSA CE NE SAREMMO ACCORTI. E POI ANCHE GLI APPARECCHI DELL’AMERICANA CISCO SONO PRODOTTI IN CINA”
DALLA RUSSIA CON ARDORE - LA POLIZIA THAILANDESE HA ARRESTATO DIECI RUSSI CHE CONDUCEVANO “CORSI DI FORMAZIONE SESSUALE” IN UN HOTEL DI PATTAYA, AL COSTO DI 625 DOLLARI - TRA LORO C’ERA ANCHE LA “FEMME FATALE” NASTYA RYBKA, “GOLA PROFONDA” DEL RAPPORTO TRA PAUL MANAFORT E IL VICE PRIMO MINISTRO RUSSO SERGEI PRIKHODKO
DI "NEYMAL" IN PEGGIO – SECONDO I GIORNALI SPAGNOLI E I MEDIA BRASILIANI "DEVE OPERARSI" MA IL TECNICO DEL PSG EMERY PUNTA AD AVERLO CONTRO IL REAL NEL RITORNO DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS – ANCHE IN CASO DI INTERVENTO NEYMAR NON PERDERA' I MONDIALI…
CAFONALINO - ALLA PRESENTAZIONE DI “UN PAESE SENZA LEADER”, IL LIBRO DEL DIRETTORE DEL “CORRIERE DELLA SERA” LUCIANO FONTANA, ACCORRONO ENRICO MENTANA E PIGI BATTISTA, VELTRONI E TAJANI, TUTTI INSIEME AL TEMPIO DI ADRIANO - POI JAS GAWRONSKI, ANTONIO POLITO ‘BARBUDO’, MASSIMO FRANCO