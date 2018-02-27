NON SAPETE ANCORA PER CHI VOTARE? ECCO LA MAPPA DEI CANDIDATI, COLLEGIO PER COLLEGIONEL NUOVO SISTEMA ELETTORALE (MISTO TRA PROPORZIONALE E MAGGIORITARIO) UN TERZO DI DEPUTATI E SENATORI È ELETTO IN COLLEGI UNINOMINALI (UN SOLO CANDIDATO PER COALIZIONE, IL PIÙ VOTATO È ELETTO) E I RESTANTI DUE TERZI SONO ELETTI CON IL PROPORZIONALE

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I CANDIDATI COLLEGIO PER COLLEGIO

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-02-26/elezioni-politiche-mappa-candidati-collegio-collegio-102151.shtml?uuid=AEUSrx6D

 

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