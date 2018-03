14 mar 2018 19:45

NOSTALGIA REAGANIANA - TRUMP AVREBBE SCELTO LARRY KUDLOW COME CONSIGLIERE ECONOMICO AL POSTO DI GARY COHN - ECONOMISTA E GIORNALISTA, HA FATTO DA CONSULENTE A REAGAN E PURE ALLA CAMPAGNA TRUMP (INFORMALMENTE) - L’ELEMENTO CHE NON TI ASPETTI? È CONTRARIO AI DAZI, PROPRIO COME COHN - SESSIONS VALUTA SE LICENZIARE MCCABE, NUMERO 2 DELL’FBI IN ASPETTATIVA E A UN PASSO DALLA PENSIONE: COSÌ CHIUDE LA CARRIERA CON DISONORE