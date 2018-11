LA NOTTE DEI GUFI, DIARIO DI UNA VECCHIA P… - SALVINI L'HA CUCINATA, E ANCHE A TRIA PIACE LA PRIMA MANOVRA RETARD, A RILASCIO LENTO E PARACULO, COL REDDITO DI CITTADINANZA CHE ARRIVERÀ GIUSTO DOPO LE EUROPEE… AL BIBITARO PIACE MENO (NON SE N’È ACCORTO), MA PRIMA CHE I MERCATI LIBERINO CANI E SPREAD, IL QUIRINALE PROVA A TENERE A BAGNO IL DEF PER ANNACQUARNE IL DETONATORE…

luigi di maio giuseppe conte matteo salvini giovanni tria

Diario di una vecchia p…, in esclusiva su Dagospia

Bruxelles, novembre 2018.

Caro amico Giovannino ti scrivo, così mi distraggo e ti distruggo un po’. Tria lo sa, certe letterine son sempre da evitare, soprattutto quando senti puzza di spread e vedi il timbro di ceralacca rosso-montalcino di Juncker. Così, quando entra all’alba in ufficio a testa bassa Tria fa sempre finta di stare al telefono con Draghi per evitare di esser ripreso dal portiere con quel senso di colpa di quando spizzi l’angoletto della multa o di quella raccomandata verde Equitalia.

di maio salvini

Prima che i mercati liberino i cani e lo spread, il Quirinale prova a mediare e prender tempo tenendo a bagno la manovra per annacquarne il detonatore. Troppa grazia. Si scioglierà da sola alle Europee. In fondo Salvini qualcosa ha imparato da Elisa, adesso cuoce bene e lento il movimento e conosce i tempi in cucina: col timer del forno ha impostato il reddito di cittadinanza, giusto dopo le Europee.

Anche a Tria piace, al bibitaro meno (non se n’è accorto), la prima manovra retard, a rilascio lento e paraculo, come le medicine che poco servono a un’Italia piegata e claudicante di debito. A noi che di conti ne capiamo, anche se bazzichiamo tra Raccordo e Tor di Quinto come le mejo pu**ane, non ci serve ribaltare le quinte della propaganda per vedere la muffa delle promesse e la luce che passa nel bilancio colabrodo: quello preferito dalla Merkel quando viene a cena Juncker per colare i crauti e servirli con l’Italia saltata in padella. Poco sale, birra e tante tasse.

MERKEL JUNCKER1 salvini mattarella