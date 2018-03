7 mar 2018 18:54

NOW IT’S YOUR FUCKING PROBLEM - L’INVISIBILE EPPURE ONNIPRESENTE FILIPPO SENSI È STATO ELETTO ALLA CAMERA: SU INSTAGRAM IL PORTAVOCE DI GENTILONI (GIA' RENZI/GIA' RUTELLI), IN ARTE ‘NOMFUP’ (‘NOT MY FUCKING PROBLEM’), SCRIVE PER LA PRIMA VOLTA UN POST PERSONALE: ‘MI SCUSERETE PER ENFASI TRABALLANTE ED AGGETTIVI…’ - NEANCHE STAVOLTA PUBBLICA UNA SUA FOTO, MA QUELLA DEL PADRE E DEL FIGLIO