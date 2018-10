12 ott 2018 20:04

NUNZIA VOBIS IL CAFONALINO - ALLA FESTA A SORPRESA PER LA DE GIROLAMO C'ERA PURE IL PREZZEMOLINO SALVINI, CHE SI È PRESENTATO CON UN MAZZO DI ROSE E HA TENUTO BANCO CON TUTTI, INCLUSO UN GIGI D'ALESSIO IN GRAN FORMA - LA SERATA ORGANIZZATA DA MYRTA MERLINO E BRUNO, COMPAGNO DEL DEPUTATO PD TOMMASO CERNO - FRANCESCO BOCCIA SU INSTAGRAM NON METTE FOTO: LE FESTE ROMANE BIPARTISAN NON SI PORTANO PER UN CANDIDATO ALLA SEGRETERIA PD