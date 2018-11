LA STORIA DEL LAVORO IN NERO CI E' SCAPPATA DI MANO - GLI EX COLLEGHI DI UNA TRATTORIA DI POMIGLIANO RIVELANO CHE LUIGI DI MAIO HA LAVORATO IN NERO, COME CAMERIERE, PER UN ANNO - LA "RIVELAZIONE" E' IL SEGRETO DI PULCINELLA: QUANTI CAMIERIERI VENGONO REGOLARIZZATI DA RISTORANTI E PIZZERIE? - DI MAIO AVEVA ANCHE REALIZZATO IL SITO INTERNET DEL LOCALE E CURAVA LA PAGINA FACEBOOK SENZA CHIEDERE UN EURO...