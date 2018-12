LA NUOVA GUERRA FREDDA – ALTRO CHE MINACCIA ATOMICA, OGGI IL DOMINIO DEL MONDO SI GIOCA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE - KISSINGER SOSTIENE CHE L’OCCIDENTE NON HA UNA STRATEGIA PER EVITARE LO SCONTRO CON LA CINA SULL’AI – PER PRIMEGGIARE SERVE UNA STERMINATA RISERVA DI DATI, ALGORITMI E COMPUTER SOFISTICATI. GLI USA SONO IN VANTAGGIO, MA ANCORA PER POCO

Al summit sulla tecnologia (…) l' ex ministro del Tesoro di George W. Bush, Hank Paulson, riconosce scorato: «Sta calando una nuova cortina di ferro tra Usa e Cina, viviamo la Seconda Guerra Fredda». (…) Henry Kissinger, 95 anni, confessa a Singapore che l' Occidente non ha una strategia per evitare lo scontro con la Cina, America ed Europa divise dai risorti nazionalismi. Kissinger teme l' AI, come un altro Premio Nobel, il filosofo Bertrand Russell, temeva gli ordigni atomici, e in un saggio sulla rivista «The Atlantic» ammonisce che i computer razionali potrebbero cancellare le conquiste dell' Illuminismo: democrazia, tolleranza, società aperta.

(…) Sul fronte Intelligenza artificiale, si inquadrano tutte le frizioni Washington-Pechino, dalla tensione navale nel Mar Cinese Meridionale a dazi e tariffe. Fanno cornice la mesta impotenza europea e la crescente influenza giapponese, potenza autonoma.

Per primeggiare nell' AI servono tre dimensioni: una sterminata riserva di dati, algoritmi capaci di ordinarli e ricavarne narrative coerenti, computer potenti e sofisticati per eseguire le operazioni. Gli Stati Uniti sono in vantaggio su algoritmi e computer, ma già sui dati i cinesi rimontano. (…) Il 25% dei laureati in Informatica in America è di origine cinese e serpeggia già lo spettro delle spie, mentre il think tank australiano Strategic Policy Institute assicura che l' esercito cinese avrebbe infiltrato 3000 ufficiali, mascherati da scienziati, nelle Università Usa ed europee per sottrarre protocolli e dati. (…) Dopo l' atomica, sarà l' AI la frontiera della guerra totale.

